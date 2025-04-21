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ВСУ разнесли "гнездо" дронов в Курской области - у РФ большие потери

Руслана Заклинская
21 апреля 2025, 16:29
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Генштаб заявил, что поражение объекта - это ответ на действия РФ против украинской армии.
ВСУ разнесли 'гнездо' дронов в Курской области - у РФ большие потери
ВСУ уничтожили базу операторов БпЛА в Курской области / Коллаж: Главред, фото: 48 отдельная артиллерийская бригада, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Главное:

  • 19 апреля ВСУ ударили по объекту РФ в Курской области
  • Поражен пункт запуска российских ударных БпЛА
  • В результате удара ликвидировано до 20 операторов БпЛА

Украинские военные 19 апреля нанесли точный удар по вражескому объекту на территории Курской области РФ. Объект использовалась российскими военными для запуска БпЛА. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

"Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины нанесли успешный удар по месту, с которого осуществлялся запуск ударных БпЛА оккупантов в районе населенного пункта Теткино Курской области", - говорится в сообщении.

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По данным Генштаба, цель использовалась оккупантами для подготовки, оснащения и запуска ударных, разведывательных и FPV-дронов, которые регулярно применялись против Украины. В результате удара было ликвидировано до 20 операторов БпЛА, которые непосредственно руководили беспилотниками, направленными на поражение украинских сил.

"Этот наш удар является ощутимым для врага ответом на российские действия против украинской армии. Вооруженные Силы Украины будут продолжать уничтожать элементы военной инфраструктуры оккупантов. Ни одно военное преступление не останется безнаказанным", - отметили в Генштабе.

Удары по объектам РФ - новости Украины

Напомним, в ночь на 17 апреля в городе Шуя Ивановской области РФ прогремели взрывы и вспыхнул масштабный пожар. По данным росСМИ, атакована база 112-й гвардейской ракетной бригады, которую подозревают в причастности к ракетному удару по Сумах 13 апреля.

Также вечером 12 марта дальнобойные дроны ГУР атаковали замаскированное производство беспилотников в поселке Обухово Калужской области РФ. Удар был нанесен по цехам завода "Калужский газобетон", где враг разместил линии по сборке БпЛА.

Как сообщал Главред, 21 марта украинские Воздушные силы нанесли точный удар по командному пункту российской пограничной заставы в поселке Глотово, Белгородская область. По данным Генштаба, уничтожены ключевые средства связи и техника.

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Что такое Генштаб ВСУ?

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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