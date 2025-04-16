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Разведка дала наводку: в ВСУ раскрыли детали удара по бригаде ракетчиков РФ

Алексей Тесля
16 апреля 2025, 23:50
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Ракетная бригада РФ в Шуе потерпела крупнейшие за всю войну разовые потери, говорит Иван Тимочко.
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Удар по бригаде РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Важно:

  • Нанесен удар по расположению ракетной бригады в городе Шуя
  • Те, кто позволил запуск ракет по мирным жителям, должны понести наказание

Перед ударом по расположению ракетной бригады РФ в городе Шуя Ивановской области, которая причастна к теракту в Сумах, сведения о ней собирали подразделения разведчики.

Как рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире 24 Канала, для этого моги привлечь агентов на местах, которые оперативно определяют, где размещены пусковые установки или скопления вражеских сил, готовивших атаку.

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"Удалось обнаружить, удалось уничтожить. Сами россияне плачут, что и ракетная бригада потерпела крупнейшие за всю войну разовые потери. Надеюсь, что они побьют свои рекорды. Надеюсь, что Вооруженные силы им в том будут помогать неоднократно", – сказал он.

По словам представителя ВСУ, после ракетного удара РФ по Сумам важно было оперативно выяснить, какие подразделения и какая военная часть участвовали в обстреле. Он пояснил, что те, кто позволил запуск ракет по мирным жителям, должны понести наказание.

"Даже если мы понимаем, что тот офицерский состав, который обслуживал конкретные пусковые установки, уничтожен, осталось еще ее командование. То есть и те, кто давал приказы, и те, кто получал соответствующие приказы", – добавил Тимочко.

Теракт РФ в Сумах - последние новости по теме

Ранее в Сети узнали об ударе по в/ч ракетчиков РФ в Курской области. Именно эта часть нанесла удар в Вербное воскресенье по городу Сумы двумя "Искандерами".

Напомним, начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что преступный удар по Сумах двумя баллистическими ракетами типа Искандер-М/KN-23 нанесли российские расчеты 112-й и 448-й ракетных бригад с территории Воронежской и Курской областей государства-агрессора.

Как сообщал Главред, 13 апреля в Сумах прогремели взрывы. Оккупационные войска агрессора России нанесли два ракетных удара по городу. В результате десятки людей погибли и получили ранения.

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Кто такой Иван Тимочко

Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

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