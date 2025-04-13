Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Среди погибших дети: Зеленский рассказал новые детали удара по Сумам

Анна Косик
13 апреля 2025, 14:23обновлено 13 апреля, 15:03
249
Количество пострадавших приближается к сотне.
последствия удара по Сумам
Десять детей пострадали от вражеского удара, еще двое погибли / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины

Что сказал Зеленский:

  • Количество погибших и раненых в Сумах возросло
  • Партнеры Украины должны больше давить на Россию

В результате ракетного удара страны-агрессора России по Сумах по состоянию на 13:54 известно о 31 погибшем, среди которых двое детей. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме этого более 80 человек получили ранения, в том числе десять детей. Всем оказывается необходимая помощь.

видео дня

"Очень важно всем в мире не молчать, не оставаться равнодушными. Российские удары заслуживают только осуждения. Нужно давление на Россию, чтобы закончить войну и гарантировать безопасность людям. Без действительно сильного давления, без должной поддержки Украины Россия и в дальнейшем будет затягивать эту войну. Уже второй месяц пошел, как Путин игнорирует предложение Америки о полном и безусловном прекращении огня. К сожалению, они там, в Москве, уверены, что могут себе позволить убивать дальше. Нужно действовать, чтобы изменить ситуацию", - подчеркнул президент.

  • Спасательная операция в результате удара по Сумам 13 апреля
    Спасательная операция в результате удара по Сумам 13 апреля ГСЧС Сумщины
  • Спасательная операция в результате удара по Сумам 13 апреля
    Спасательная операция в результате удара по Сумам 13 апреля ГСЧС Сумщины
  • Спасательная операция в результате удара по Сумам 13 апреля
    Спасательная операция в результате удара по Сумам 13 апреля ГСЧС Сумщины
  • Спасательная операция в результате удара по Сумам 13 апреля
    Спасательная операция в результате удара по Сумам 13 апреля ГСЧС Сумщины
  • Спасательная операция в результате удара по Сумам 13 апреля
    Спасательная операция в результате удара по Сумам 13 апреля ГСЧС Сумщины

В то же время начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что преступный удар по Сумах двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М"/KN-23 нанесли российские расчеты 112-й и 448-й ракетных бригад с территории Воронежской и Курской областей государства-агрессора.

"Наше общее дело сделать так, чтобы ни один военный преступник - от тех, кто давал приказы, до тех, кто запускал ракеты - не избежал возмездия. Искренние соболезнования родным погибших", - добавил он.

Искандер инфографика
Искандер / Инфографика: Главред

В ГСЧС Украины обновили информацию о количестве погибших и пострадавших. По состоянию на 14:10 погибли 32 человека, из них 2 ребенка. Пострадали 84 человека, из них 10 детей. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Удар по Сумах в Вербное воскресенье - что известно

Напомним, Главред писал, что утром 13 апреля в Сумах прогремели взрывы. Выяснилось, что оккупационные войска агрессора России нанесли два ракетных удара по городу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский ракетный удар по Сумах и сообщил о десятках погибших гражданских. По его словам, ракеты попали в обычную городскую улицу: пострадали жилые дома, образовательные учреждения, автомобили.

Позже стало известно, что оккупанты нанесли удар по городу ракетами с кассетной боевой частью. Ракета взорвалась в воздухе, больше всего жертв было в троллейбусе - почти все пассажиры погибли.

Другие новости:

Режим прекращения огня в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта заявил, что Киев получил американское предложение о прекращении огня в небе, на море и на фронте. По его словам, эта инициатива может стать основой для быстрого движения к безопасности, завершения войны и установления надежного мира.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с прекращением огня в Украине развивается положительно. США достигли соглашения о перемирии с Украиной и работают над аналогичной договоренностью с Россией.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимиру Путину нельзя позволять манипулировать вопросом прекращения огня. Он отметил, что Кремль игнорирует предложения Дональда Трампа, что свидетельствует о несерьезности намерений Москвы относительно мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский новости Украины новости Сум ракетный удар
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Среди погибших дети: Зеленский рассказал новые детали удара по Сумам

Среди погибших дети: Зеленский рассказал новые детали удара по Сумам

14:23Война
ВСУ показали лазерный комплекс Тризуб: будет сбивать дроны, ракеты и самолеты

ВСУ показали лазерный комплекс Тризуб: будет сбивать дроны, ракеты и самолеты

14:13Война
Россия ударила по детскому саду в Харькове: что известно о последствиях атаки

Россия ударила по детскому саду в Харькове: что известно о последствиях атаки

14:05Война
Реклама

Популярное

Ещё
Какое второе название Украины: историк сделал неожиданное открытие

Какое второе название Украины: историк сделал неожиданное открытие

"Дойти до Белгорода, Воронежа, Ростова": эксперт прокомментировал замысел ВСУ

"Дойти до Белгорода, Воронежа, Ростова": эксперт прокомментировал замысел ВСУ

Карта Deep State онлайн за 13 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Начинается трудный период: как повлияет на жизнь Розовое полнолуние

Начинается трудный период: как повлияет на жизнь Розовое полнолуние

Китайский гороскоп на сегодня 13 апреля: Быкам - напряжение, Лошадям - проблемы

Китайский гороскоп на сегодня 13 апреля: Быкам - напряжение, Лошадям - проблемы

Последние новости

14:24

Бизнесмен, звезда шоу и актер клипа Slavia: певица раскрыла, кто отец ее ребенка

14:23

Среди погибших дети: Зеленский рассказал новые детали удара по СумамФото

14:13

ВСУ показали лазерный комплекс Тризуб: будет сбивать дроны, ракеты и самолетыВидео

14:05

Россия ударила по детскому саду в Харькове: что известно о последствиях атакиВидео

13:50

Заморозки ударили по ценам: какие продукты вскоре могут подорожать в Украине

"Десятки погибших и раненых": Зеленский назвал новые детали удара по Сумах"Десятки погибших и раненых": Зеленский назвал новые детали удара по Сумах
13:35

Любовный гороскоп на неделю с 14 по 20 апреля

13:25

"Троллейбус смерти": количество жертв удара РФ по Сумам быстро растет, новые деталиФото

13:22

"Понимаю Надю": Кацурин вышел на сцену с Дорофеевой и сделал громкое заявление

13:16

У Зеленского сделали заявление о ситуации на фронте и раскрыли планы Путина

Реклама
13:06

Оккупанты прорываются на Запорожье: военный назвал направления ударов

12:56

"Самая страшная потеря": названа новая версия гибели пилота украинского F-16

12:24

В какие дни перед Пасхой нужно убирать на кладбище: ответ епископа

12:21

Китайский гороскоп на завтра 14 апреля: Лошадям - унижение, Петухам - обиды

11:33

Россияне меняют тактики запуска Шахедов по Украине - ISW

10:34

Войска РФ ракетами ударили по Сумам: десятки погибших и раненых, подробностиФотоВидео

10:32

Гороскоп Таро на неделю с 14 по 20 апреля: Овнам - препятствия, Ракам - поддержка

10:25

Финансовый гороскоп на неделю с 14 по 20 апреля

10:06

РФ может повторить операцию в направлении второго города Украины – пограничники

10:04

Ситуация угрожающая на двух направлениях фронта: в ГПСУ предупредили об опасности

09:55

Поздравления с Вербным воскресеньем: красивые картинки и теплые слова

Реклама
09:37

Украина была бы другой: историк назвал "запретные слова" в Акте о независимостиВидео

09:32

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 13 апреля (обновляется)

09:27

Гороскоп на неделю с 14 по 20 апреля: Тельцам - перемены, Ракам - экономить

09:24

Враг атаковал Киев 30 дронами: в КГВА сообщили, есть ли попадания

09:11

Гороскоп на завтра 14 апреля: Ракам - приятные моменты, Стрельцам - подарок

09:01

В Оренбурге в районе ТЭЦ прогремел мощный взрыв: произошел пожар, деталиВидео

08:54

Карта Deep State онлайн за 13 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

08:42

Оккупанты берут паузу на фронте: аналитик рассказал, как изменилась ситуация

08:10

Как США хотят отдать 4 региона Украины РФмнение

07:54

Трамп сделал резкое заявление по войне после визита Уиткоффа к Путину

07:10

Где 3 отличия между мужчинами: веселая головоломка, которая никого не оставит равнодушным

06:30

Магнитная буря "трусит" страну: как долго продлится геомагнитный шторм

06:10

У Путина не хватает пушечного мяса на фронтемнение

05:44

Что запрещено делать в спортзале: золотые правила этикета

05:00

Тест на внимательность: найдите медузу среди пластиковых пакетов за 9 секунд

04:35

Почему неправильно говорить "вибачте мене": учитель объяснила ошибкуВидео

04:19

Лунный календарь на 13 апреля: что можно и нельзя делать

03:30

Реже, чем раз в месяц: ветеринар сказал, как часто нужно купать котаВидео

02:47

"Я так гордился тобой": командир Павла Иванова эмоционально отреагировал на его гибель

01:20

Гнилые корни у орхидеи: что надо сделать, чтобы спасти вазон

Реклама
12 апреля, суббота
23:01

"Дружественный огонь" или российская ракета: кто сбил F-16 Павла Иванова

22:52

Украина не станет членом ЕС и НАТО до окончания войны: Мерц сделал заявление

21:33

Особенный подарок: Меган Маркл показала, что принц Гарри привез из Украины

21:29

Тренды макияжа 2025 - как выглядеть модно и естественно одновременно

21:12

Трамп продлил санкции против России, введенные Байденом

20:26

В одних областях -8, а в других +18: какой будет погода на Вербное воскресенье

20:11

Полиция задержала пьяного экс-футболиста Алиева: в чем его обвиняют

19:28

"Помню, как ты радовался": Павел Иванов посмертно стал Героем Украины

19:26

Как быстро снять нагар с кастрюли: ИИ рассказал ТОП-3 лайфхака для чистой посуды

19:10

Как шахеды уничтожают Украину: новая тактика оккупантовмнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять