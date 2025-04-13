Среди погибших дети: Зеленский рассказал новые детали удара по Сумам

Количество пострадавших приближается к сотне.

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Десять детей пострадали от вражеского удара, еще двое погибли / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины

Что сказал Зеленский:

Количество погибших и раненых в Сумах возросло

Партнеры Украины должны больше давить на Россию

В результате ракетного удара страны-агрессора России по Сумах по состоянию на 13:54 известно о 31 погибшем, среди которых двое детей. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме этого более 80 человек получили ранения, в том числе десять детей. Всем оказывается необходимая помощь.

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"Очень важно всем в мире не молчать, не оставаться равнодушными. Российские удары заслуживают только осуждения. Нужно давление на Россию, чтобы закончить войну и гарантировать безопасность людям. Без действительно сильного давления, без должной поддержки Украины Россия и в дальнейшем будет затягивать эту войну. Уже второй месяц пошел, как Путин игнорирует предложение Америки о полном и безусловном прекращении огня. К сожалению, они там, в Москве, уверены, что могут себе позволить убивать дальше. Нужно действовать, чтобы изменить ситуацию", - подчеркнул президент.

В то же время начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что преступный удар по Сумах двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М"/KN-23 нанесли российские расчеты 112-й и 448-й ракетных бригад с территории Воронежской и Курской областей государства-агрессора.

"Наше общее дело сделать так, чтобы ни один военный преступник - от тех, кто давал приказы, до тех, кто запускал ракеты - не избежал возмездия. Искренние соболезнования родным погибших", - добавил он.

Искандер / Инфографика: Главред

В ГСЧС Украины обновили информацию о количестве погибших и пострадавших. По состоянию на 14:10 погибли 32 человека, из них 2 ребенка. Пострадали 84 человека, из них 10 детей. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Удар по Сумах в Вербное воскресенье - что известно

Напомним, Главред писал, что утром 13 апреля в Сумах прогремели взрывы. Выяснилось, что оккупационные войска агрессора России нанесли два ракетных удара по городу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский ракетный удар по Сумах и сообщил о десятках погибших гражданских. По его словам, ракеты попали в обычную городскую улицу: пострадали жилые дома, образовательные учреждения, автомобили.

Позже стало известно, что оккупанты нанесли удар по городу ракетами с кассетной боевой частью. Ракета взорвалась в воздухе, больше всего жертв было в троллейбусе - почти все пассажиры погибли.

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Режим прекращения огня в Украине Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта заявил, что Киев получил американское предложение о прекращении огня в небе, на море и на фронте. По его словам, эта инициатива может стать основой для быстрого движения к безопасности, завершения войны и установления надежного мира. Также президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с прекращением огня в Украине развивается положительно. США достигли соглашения о перемирии с Украиной и работают над аналогичной договоренностью с Россией. В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимиру Путину нельзя позволять манипулировать вопросом прекращения огня. Он отметил, что Кремль игнорирует предложения Дональда Трампа, что свидетельствует о несерьезности намерений Москвы относительно мира.

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