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Заморозки ударили по ценам: какие продукты вскоре могут подорожать в Украине

Анна Косик
13 апреля 2025, 13:50
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Резкое похолодание, которое недавно накрыло Украину, повлияло на созревание некоторых овощей.
Овощи, деньги
Импортные овощи уберегут баланс на рынке / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сказал Томич:

  • Похолодание отразятся на ценовой политике на рынке
  • И без того дорогие овощи вырастут в цене

Пауза с холодами, морозами и снегами в апреле повлияла на овощные культуры, поэтому на рынке может вырасти стоимость огурцов, помидоров и перца. Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал председатель союза украинского крестьянства Иван Томич.

По его словам, из-за низкой температуры воздуха будет смещено созревание этих плодов, что безусловно отразится на ценовой политике на рынке, она будет расти.

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На вопрос ведущей относительно того, на сколько процентов может вырасти цена на овощи, председатель союза украинского крестьянства ответил, что рассчитать пока это нереально, но рост стоимости овощей неизбежен. При этом резкого скачка цен ждать не стоит.

"Мы сейчас становимся в значительной степени импортозависимыми, поэтому здесь ситуация складывается таким образом, что слишком резкого подорожания не будет за счет того, что будет импорт", - отметил Томич.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что перед Пасхой немного снизилась цена на сливочное масло, которое дорожало уже полгода. Однако удешевление нельзя назвать существенным.

Зато в Украине накануне пасхальных праздников снова выросли цены на яйца. В течение февраля 2025 года стоимость этого продукта поднялась на 3,5%, а если сравнить с февралем 2024 года - то на 1,8%.

Ранее также сообщалось, что украинские фермеры начали активно повышать цены на белокочанную капусту. С начала текущей недели стоимость овоща выросла в среднем на 10%.

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Кто такой Иван Томич?

Иван Томич - украинский политик. Президент Ассоциации фермеров и землевладельцев Украины (декабрь 1997 - февраль 2007); председатель Партии свободных крестьян и предпринимателей Украины (с ноября 2005); советник Премьер-министра Украины на общественных началах (сентябрь 2008 - март 2010), пишет Википедия.

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