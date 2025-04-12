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В Украине неожиданно подешевел популярный продукт: какая цена теперь

Мария Николишин
12 апреля 2025, 14:18
88
Подешевел еще один ключевой ингредиент кулича.
В Украине неожиданно подешевел популярный продукт: какая цена теперь
Цены на сливочное масло / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Цена на сливочное масло немного упала
  • Средняя стоимость снизилась примерно на 6 гривен
  • Ранее цена падала только перед новогодними праздниками

Перед Пасхой немного снизилась цена на сливочное масло, которое дорожало уже полгода. Однако удешевление нельзя назвать существенным. Об этом свидетельствуют данные аналитиков УКАБ.

По словам аналитиков, сливочное масло начало дорожать еще в начале октября прошлого года и незначительно цена падала только перед новогодними праздниками.

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Сейчас средняя стоимость сливочного масла снизилась примерно на 6 гривен по сравнению с началом текущего месяца.

Так, если в начале апреля средняя стоимость пачки масла на 180 граммов с 72,5% жирности составляла 123 гривни, то сейчас, согласно анализу, она стоит 117,25 гривни.

В Украине неожиданно подешевел популярный продукт: какая цена теперь
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, украинские фермеры начали активно повышать цены на белокочанную капусту. С начала текущей недели стоимость овоща выросла в среднем на 10%.

Также известно, что в Украине начала снижаться цена на молоко. По состоянию на сегодняшний день цена упала до 52,30 гривен.

Кроме того, на украинском рынке продолжают падать цены на картофель. Причина, которая влияет на удешевление овоща - нехватка хранилищ.

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