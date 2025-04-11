Цены полетели вниз: популярный в Украине овощ неожиданно подешевел на 26%

Несмотря на удешевление отечественных овощей, украинцы предпочитают более дорогие экземпляры из Турции.

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На рынке украинские помидоры в этом году дешевле, чем в прошлом году / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Основное:

Первые тепличные томаты в Украине на 26% дешевле, чем в прошлом году

Основное предложение на рынке Украины составляет импортный томат

Цены на помидоры в Украине колеблются в пределах 70-110 гривен за килограмм

В Украине подешевели отечественные помидоры. Аналитики EastFruit сообщили, что первые партии тепличного томата украинские комбинаты сейчас предлагают к продаже по 85-110 грн/кг.

Такая стоимость помидоров на 26% ниже, чем первые партии этой же продукции в прошлом году. Но первые крупные партии овощи смогут отгрузить не раньше конца апреля.

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При этом основное предложение на украинском рынке составляет именно импортный помидор турецкого производства. Его стоимость значительно меньше, чем томатов из местных теплиц.

"Цены на импортную продукцию озвучиваются в диапазоне 70-80 грн/кг", - сообщили аналитики.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в начале апреля средняя стоимость муки составляет 25,5 гривны за килограмм. Сейчас стоимость муки составляет 31,39 гривны. При этом цены на муку в Украине продолжают расти.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Ранее стало известно, что украинские фермеры вынуждены снижать цены на картофель из-за переизбытка продукции на рынке. Оптовые цены на картофель в Украине опустились до 15-25 грн/кг.

Накануне сообщалось, что в Украине стремительно растут цены на продукты питания. В частности за последний год больше всего выросли в цене яйца. Как сообщил Госстат, яйца подорожали на 44%.

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