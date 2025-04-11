Цены полетели вниз: популярный в Украине овощ неожиданно подешевел на 26%

Основное:
- Первые тепличные томаты в Украине на 26% дешевле, чем в прошлом году
- Основное предложение на рынке Украины составляет импортный томат
- Цены на помидоры в Украине колеблются в пределах 70-110 гривен за килограмм
В Украине подешевели отечественные помидоры. Аналитики EastFruit сообщили, что первые партии тепличного томата украинские комбинаты сейчас предлагают к продаже по 85-110 грн/кг.
Такая стоимость помидоров на 26% ниже, чем первые партии этой же продукции в прошлом году. Но первые крупные партии овощи смогут отгрузить не раньше конца апреля.
При этом основное предложение на украинском рынке составляет именно импортный помидор турецкого производства. Его стоимость значительно меньше, чем томатов из местных теплиц.
"Цены на импортную продукцию озвучиваются в диапазоне 70-80 грн/кг", - сообщили аналитики.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что в начале апреля средняя стоимость муки составляет 25,5 гривны за килограмм. Сейчас стоимость муки составляет 31,39 гривны. При этом цены на муку в Украине продолжают расти.
Ранее стало известно, что украинские фермеры вынуждены снижать цены на картофель из-за переизбытка продукции на рынке. Оптовые цены на картофель в Украине опустились до 15-25 грн/кг.
Накануне сообщалось, что в Украине стремительно растут цены на продукты питания. В частности за последний год больше всего выросли в цене яйца. Как сообщил Госстат, яйца подорожали на 44%.
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