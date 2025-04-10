Цена на картофель продолжает падать: почему обесценивается популярный овощ

Уменьшение спроса и конкуренция заставляют снижать цены.

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Цена на картофель в Украине снижается / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

О главном:

Фермеры пытаются продать картофель из-за ухудшения качества

Прогнозируются дальнейшие колебания на рынке картофеля

Украинские фермеры вынуждены снижать цены на картофель из-за переизбытка продукции на рынке. Большинство производителей стремятся быстро реализовать остатки урожая, поскольку качество овощей постепенно ухудшается. Об этом сообщает EastFruit.

"Оптовые цены на картофель в Украине опустились до 15-25 грн/кг ($0,36-0,46/кг), в зависимости от качества и объемов предлагаемых партий. Это в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели", - сообщили аналитики. видео дня

По данным экспертов аграрного рынка, на текущем этапе наблюдается несколько ключевых факторов, которые влияют на ценообразование:

Избыток предложения - значительные объемы картофеля на рынке заставляют производителей снижать цены, чтобы реализовать запасы.

Слабый спрос - потребители неактивно покупают картофель из-за сезонных факторов и возможных нареканий на качество.

Конкуренция - часть хозяйств пытается быстрее продать продукцию, чтобы избежать хранения и порчи.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Для сравнения, в прошлом году в мае-июне цены на картофель росли из-за сокращения запасов. Сегодня же украинцы могут покупать овощ дешевле, чем на старте сезона, хотя стоимость картофеля все еще на 28% выше, чем в начале апреля 2024 года. Фермеры не исключают дальнейшего снижения цен в ближайшие недели.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как писал Главред, в Украине наблюдается частичное снижение себестоимости молока, поскольку спрос на молочные продукты уменьшился из-за их высокой цены.

Также стоимость борщевого набора к новому урожаю вырастет на 15%, однако прогнозировать дальнейший рост цен сложно. По словам Марчука, цены на овощи и другие продукты будут зависеть от урожая.

Кроме того, с 3 апреля 2025 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил десяти крупнейшим производителям куриных яиц обязательные рекомендации по недопущению завышения цен и ограничению их наличия на рынке. Это произошло из-за резких колебаний цен на яйца накануне Пасхальных праздников.

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Что такое картофель? Картофель, или паслен клубненосной (лат. Solánum tuberósum), - вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслен (Solanum) семейства Пасленовые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом, сообщает "Википедия".

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