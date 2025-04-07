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В Украине упадет цена на популярную продукцию: эксперт порадовал прогнозом

Марина Фурман
7 апреля 2025, 18:20обновлено 7 апреля, 22:59
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Марчук сказал, когда цены на молочную продукцию пойдут вниз.
молоко, браслет
В Украине подешевеет молоко / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Когда в Украине начнет снижаться стоимость молока
  • Что будет с ценами на сливочное масло

В Украине по состоянию на сегодня заметно частичное снижение себестоимости закупки молока с ферм. Главная причина в том, что из-за высоких цен люди стали покупать меньше молочных продуктов. Об этом в комментарии Главреду рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Эксперт отмечает, что с повышением цен на молочные продукты фермеры получают наименьшую прибыль, тогда как супермаркеты, увеличивая цену на товар, зарабатывают больше всего.

Марчук прогнозирует, что летом, когда наступит сезон "большого молока", цены на некоторые виды молочной продукции частично упадут.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Однако стоимость сливочного масла не зависит от сезона "большого молока", поэтому цены могут и дальше расти или же наоборот снижаться.

"Сливочное масло является экспортоориентированным товаром, поэтому, если оно будет дорожать на международных рынках, рост цены будет происходить и внутри страны", - рассказал Марчук.

Смотрите видео, в котором эксперт Денис Марчук рассказал, какие базовые продукты подорожают в ближайшие месяцы:

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как писал Главред, в Украине снизились цена на импортные помидоры. Спрос на турецкие томаты существенно упал, тогда как их предложение значительно увеличилось. Помидоры сейчас продаются по цене от 65 до 85 грн за килограмм ($1,57-2,06/кг), что в среднем на 10% дешевле, чем неделей ранее.

Также, несмотря на ограниченное предложение, снизилась стоимость моркови - нижняя граница цен упала с 27 до 25 грн/кг. Столовая свекла тоже стала доступнее - минимальная цена уменьшилась с 18 до 16 грн/кг.

Между тем в марте цена на подсолнечное масло в Украине достигла рекордных 77,5 грн за бутылку, что на 38% больше, чем в прошлом году. Как объяснили в УКАБ, это связано с дефицитом семян из-за прошлогоднего неурожая, несмотря на избыток масла на мировом рынке.

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Кто такой Денис Марчук?

Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

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