Цена летит в пропасть: в Украине стремительно дешевеет популярный овощ

Сейчас помидоры в Украине уже в среднем на 19% дешевле, чем год назад.

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В Украине стоимость помидоров продолжает снижаться / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Почему цены на помидоры снизились

Сколько стоит килограмм томатов

В течение недели в Украине существенно снизились цена на импортные помидоры. Спрос на турецкие томаты существенно упал, тогда как их предложение значительно увеличилось. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По состоянию на сегодня поставщики продолжают дальше снижать цены на помидоры, чтобы избежать скопления нереализованной продукции на складах оптовых компаний.

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По данным аналитиков, турецкие томаты сейчас продаются по цене от 65 до 85 грн за килограмм ($1,57-2,06/кг), что в среднем на 10% дешевле, чем неделей ранее.

Аналитики добавляют, что предложение овоща на рынке увеличивается, а темпы сбыта существенно замедлились.

Таким образом, по состоянию на сегодня, импортные помидоры в Украине реализуются в среднем на 19% дешевле, чем в прошлом году. На рынке прогнозируют, что цена на следующей неделе продолжит падать.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как писал Главред, в Украине дешевеет морковь, несмотря на ограниченное предложение на рынке. По словам аналитиков, удешевление продукции вызвано тем, что снижается спрос на этот овощ.

Кроме того, последние несколько недель марта стоимость бананов, которая до этого была относительно стабильной, начала довольно быстрыми темпами расти. На прошлой неделе произошел самый большой скачок цен. Известно, что в марте средняя стоимость за килограмм бананов составила 78,90 гривны, что на 13,20 гривны выше, чем в феврале (65,70 гривны).

Также в Украине постепенно дорожает сахар. Аналитики Всеукраинского аграрного совета прогнозируют дальнейший рост цен из-за влияния экспорта и сезонных факторов.

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