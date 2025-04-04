Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Цена летит в пропасть: в Украине стремительно дешевеет популярный овощ

Марина Фурман
4 апреля 2025, 17:46
105
Сейчас помидоры в Украине уже в среднем на 19% дешевле, чем год назад.
овощи, браслет
В Украине стоимость помидоров продолжает снижаться / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему цены на помидоры снизились
  • Сколько стоит килограмм томатов

В течение недели в Украине существенно снизились цена на импортные помидоры. Спрос на турецкие томаты существенно упал, тогда как их предложение значительно увеличилось. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По состоянию на сегодня поставщики продолжают дальше снижать цены на помидоры, чтобы избежать скопления нереализованной продукции на складах оптовых компаний.

видео дня

По данным аналитиков, турецкие томаты сейчас продаются по цене от 65 до 85 грн за килограмм ($1,57-2,06/кг), что в среднем на 10% дешевле, чем неделей ранее.

Аналитики добавляют, что предложение овоща на рынке увеличивается, а темпы сбыта существенно замедлились.

Таким образом, по состоянию на сегодня, импортные помидоры в Украине реализуются в среднем на 19% дешевле, чем в прошлом году. На рынке прогнозируют, что цена на следующей неделе продолжит падать.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как писал Главред, в Украине дешевеет морковь, несмотря на ограниченное предложение на рынке. По словам аналитиков, удешевление продукции вызвано тем, что снижается спрос на этот овощ.

Кроме того, последние несколько недель марта стоимость бананов, которая до этого была относительно стабильной, начала довольно быстрыми темпами расти. На прошлой неделе произошел самый большой скачок цен. Известно, что в марте средняя стоимость за килограмм бананов составила 78,90 гривны, что на 13,20 гривны выше, чем в феврале (65,70 гривны).

Также в Украине постепенно дорожает сахар. Аналитики Всеукраинского аграрного совета прогнозируют дальнейший рост цен из-за влияния экспорта и сезонных факторов.

Читайте также:

Проект EastFruit - это ведущая международная компания

EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

помидоры продукты питания цены на продукты новости Украины овощи
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
В США уже поняли, что РФ не стремится к миру - Ермак

В США уже поняли, что РФ не стремится к миру - Ермак

17:41Политика
РФ может пойти в новое наступление: у Трампа сделали важное заявление

РФ может пойти в новое наступление: у Трампа сделали важное заявление

17:27Мир
Зеленский и Путин готовы заключить соглашение: Трамп заинтриговал заявлением

Зеленский и Путин готовы заключить соглашение: Трамп заинтриговал заявлением

16:39Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 5 апреля: Близнецам - хорошая новость, Водолеям - интересный вечер

Гороскоп на завтра 5 апреля: Близнецам - хорошая новость, Водолеям - интересный вечер

Муж Заворотнюк привез дочь на могилу матери: как она выглядит

Муж Заворотнюк привез дочь на могилу матери: как она выглядит

Где 3 различия между пандами: только самый внимательный их заметит

Где 3 различия между пандами: только самый внимательный их заметит

Уильям нанял адвокатов по разводу: принц принял шокирующее решение для дворца

Уильям нанял адвокатов по разводу: принц принял шокирующее решение для дворца

РФ готовит массированный ракетный удар по Украине: в НАТО предупредили об угрозе

РФ готовит массированный ракетный удар по Украине: в НАТО предупредили об угрозе

Последние новости

18:22

"Не ест и не спит": жена Джастина Бибера призвала молиться за его здоровье

18:08

"Это уже стыдно": Анастасия Цимбалару поразила своим признанием

17:46

Цена летит в пропасть: в Украине стремительно дешевеет популярный овощ

17:41

В США уже поняли, что РФ не стремится к миру - Ермак

17:40

Доллар ушел в крутое пике: НБУ обвалил курс до самого низкого уровня за полгода

Украине нужно быть святее Папы Римского: Иванна Климпуш-Цинцадзе - о пути вступления в ЕСУкраине нужно быть святее Папы Римского: Иванна Климпуш-Цинцадзе - о пути вступления в ЕС
17:39

Контракт 18-24 набирает обороты: как готовят новобранцев

17:38

Еще в 2022 году: Олег Винник вышел на связь и ошеломил своим решением

17:27

РФ может пойти в новое наступление: у Трампа сделали важное заявление

16:41

Придут беды и неприятности: что нельзя делать 5 апреля, приметы

Реклама
16:41

Будут цвести все лето на зависть соседям: как правильно обрезать розы

16:39

Зеленский и Путин готовы заключить соглашение: Трамп заинтриговал заявлением

16:25

Проще, чем кажется: как убрать лишнюю соль из супа

16:22

Если РФ будет тянуть время, то Трамп прекратит переговоры с Москвой - Рубио

15:46

В ЕС боятся дополнительных проблем из-за членства Украины: в ВРУ объяснили почему

15:30

Зачем 5 апреля проветривать дом: какой праздник и день ангела

15:28

Женщины в трех регионах Украины смогут получить финансовую помощь: кто в списке

15:16

Какие 4 растения нужно обрезать в апреле: к лету будут бурно цвести

15:10

Кубок Украины по футболу перезагружается: все подробности

14:35

Ввод иностранных войск в Украину: СМИ узнали о важных переговорах в Киеве

14:35

Кто богат: только самые сообразительные найдут богача за 5 секунд

Реклама
14:23

Состоится ли пасхальное перемирие: на какую хитрость может пойти РФ

14:19

Вырастут ли тарифы на коммунальные услуги: в Минэнерго четко ответили

13:51

Снег, штормовой ветер и заморозки: сколько продержится похолодание в Украине

13:40

Жесткий удар по Трампу: Китай вводит дополнительные пошлины для США

13:34

Некоторым пенсионерам могут заблокировать карты: в чем причина

13:31

"Сила сдерживания": посол о вероятности ввода иностранных войск в Украину

13:23

Армия РФ штурмует острова Днепра на Херсонщине с большими потерями - Атеш

12:50

Расширение зоны активных боев: известно, где россияне хотят прорвать границу

12:47

Появятся ли в Украине иностранные войска и как спутают карты России на поле боя: интервью с Шамшуром

12:44

В Мелитополе уничтожен броневик с боевиками Кадырова: ГУР сообщило детали

12:42

Угроза развала НАТО: прогноз вероятности выхода США из АльянсаВидео

12:37

"Постоянно разные женщины": Ефросинина отреагировала на слухи об изменах мужа

12:31

Как новые тарифы Трампа повлияют на курс доллара в Украине: прогноз банкира

12:17

Налетят метели и ударят заморозки: какие области накроет зимняя погода

12:16

Уильям нанял адвокатов по разводу: принц принял шокирующее решение для дворца

12:03

Оккупанты готовятся к отражению возможных атак ВСУ в Крыму, но есть нюанс - СМИ

11:47

Под Москвой гремели взрывы: в ЦПД сообщили об ударе дронов по РФ

11:47

Падала в обмороки: коллега Заворотнюк рассказал о жести на съемках "Няни Вики"

11:25

Молоко будет храниться намного дольше: что нужно добавить в бутылку

11:20

Трамп может сильно ударить по РФ, она потеряет десятки млрд долларов – экономист

Реклама
11:08

Оккупанты попали в засаду ВСУ в Донецкой области: СМИ сообщили детали

11:04

Китайский гороскоп на завтра 5 апреля: Лошадям - унижения, Тиграм - испытания

11:04

Инсайдер сообщил о вражде сыновей Бекхемов: что происходит

10:43

Посланник Путина выдвинул наглое обвинение в адрес Киева после переговоров в США

10:39

"Копейки" больше не будет: глава НБУ рассказал о тираже новой монеты

10:24

Сын Анастасии Заворотнюк перестал выходить на связь - росСМИ

09:48

Россия выпустила по Украине почти 80 Шахедов: известны последствия атакиФотоВидео

09:36

В НАТО сказали, может ли Украина проиграть в войне с РФ

09:35

В Днепре чиновника взорвали в авто вместе с женой: СМИ узнали имя пострадавшего

09:26

"Максимум полгода": Виктор Павлик рассказал о состоянии здоровья после операции

Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Операция в Курской области
Окружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под Суджей
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять