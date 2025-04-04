Вырастут ли тарифы на коммунальные услуги: в Минэнерго четко ответили

Основное:
- Информация об увеличении цен на коммунальные услуги - неправдивая
- Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня
В Украине в ближайшее время не планируют увеличивать цены на коммунальные услуги. Информация о возможном повышении тарифов не соответствует действительности. Об этом сообщили в Министерство энергетики Украины.
В пресс-службе подчеркнули, что вопрос пересмотра тарифов на электроэнергию и газ сейчас не стоит на повестке дня.
"В отдельных медиа снова появилась откровенно ложная информация о "возможном повышении тарифов". Эта информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Также Минэнерго призвало не распространять ложные заявления относительно тарифов и не вводить в заблуждение украинцев.
"Распространение аналогичных заявлений по тарифам имеет целью дестабилизацию социальной ситуации в стране. Будьте внимательны, не распространяйте непроверенную информацию и доверяйте официальным источникам!" - заявили в пресс-службе.
Тарифы в Украине - последние новости
Напомним, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что тарифы на газ в Украине могут увеличиться уже летом 2025 года. Новая цена на газ для потребителей может вырасти до 9,5-10 грн за кубометр.
Как писал Главред, также обсуждался вопрос о возможном росте цен на электроэнергию. К сожалению, ситуация для населения остается сложной и не дает оснований для оптимистических прогнозов.
Кстати, недавно в пресс-службе ДТЭК рассказали, как получать меньшие счета за электроэнергию. Самое главное - важно вовремя и корректно передавать показания счетчиков. Если сделать это вовремя - с 30 марта по 3 апреля, тогда вы оплатите только за реально потреблённую электроэнергию.
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Что такое Министерство энергетики Украины?
Министерство энергетики Украины - министерство, образованное в 2019 году путем реорганизации Министерства охраны окружающей природной среды Украины и присоединения к нему Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Правительство Шмыгаля заново создало министерство экологии 27 мая 2020 г. 19 июня 2020 г. на должность министра экологии парламентом был назначен Роман Абрамовский, пишет Википедия.
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