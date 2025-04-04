Вырастут ли тарифы на коммунальные услуги: в Минэнерго четко ответили

В Министерстве энергетики сказали, к чему готовиться украинцам.

https://glavred.info/economics/vyrastut-li-tarify-na-kommunalnye-uslugi-v-minenergo-chetko-otvetili-10653140.html Ссылка скопирована

Изменятся ли тарифы на коммунальные услуги / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Основное:

Информация об увеличении цен на коммунальные услуги - неправдивая

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня

В Украине в ближайшее время не планируют увеличивать цены на коммунальные услуги. Информация о возможном повышении тарифов не соответствует действительности. Об этом сообщили в Министерство энергетики Украины.

В пресс-службе подчеркнули, что вопрос пересмотра тарифов на электроэнергию и газ сейчас не стоит на повестке дня.

видео дня

"В отдельных медиа снова появилась откровенно ложная информация о "возможном повышении тарифов". Эта информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Также Минэнерго призвало не распространять ложные заявления относительно тарифов и не вводить в заблуждение украинцев.

"Распространение аналогичных заявлений по тарифам имеет целью дестабилизацию социальной ситуации в стране. Будьте внимательны, не распространяйте непроверенную информацию и доверяйте официальным источникам!" - заявили в пресс-службе.

5 способов уменьшить плату за коммунальные услуги / Инфографика: Главред

Тарифы в Украине - последние новости

Напомним, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что тарифы на газ в Украине могут увеличиться уже летом 2025 года. Новая цена на газ для потребителей может вырасти до 9,5-10 грн за кубометр.

Как писал Главред, также обсуждался вопрос о возможном росте цен на электроэнергию. К сожалению, ситуация для населения остается сложной и не дает оснований для оптимистических прогнозов.

Кстати, недавно в пресс-службе ДТЭК рассказали, как получать меньшие счета за электроэнергию. Самое главное - важно вовремя и корректно передавать показания счетчиков. Если сделать это вовремя - с 30 марта по 3 апреля, тогда вы оплатите только за реально потреблённую электроэнергию.

Другие новости:

Что такое Министерство энергетики Украины? Министерство энергетики Украины - министерство, образованное в 2019 году путем реорганизации Министерства охраны окружающей природной среды Украины и присоединения к нему Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Правительство Шмыгаля заново создало министерство экологии 27 мая 2020 г. 19 июня 2020 г. на должность министра экологии парламентом был назначен Роман Абрамовский, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред