Некоторым пенсионерам могут заблокировать карты: в чем причина

Вы узнаете:
- Почему пенсионерам могут заблокировать карты
- Как разблокировать пенсионную карту и возобновить выплаты
Некоторые пенсионеры пытаясь сэкономить средства, не снимают свои выплаты с карточек. Однако, если пенсионной картой не пользоваться более шести месяцев, выплаты могут быть приостановлены. Об этом сообщает портал На пенсии.
В материале говорится, если пенсионеры не проводят никаких операций со своим банковским счетом в течение шести месяцев, куда поступают выплаты, то ПФУ может решить, что пенсионер не имеет доступа к карте. В таком случае банковский счет могут заблокировать.
Также это касается пенсионеров, которые находятся за границей, на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий, где нет доступа к банковским услугам.
Чтобы пенсионную карту не заблокировали, рекомендуется периодически выполнять хотя бы минимальные операции, например:
- пополнять мобильный счет;
- делать небольшие переводы на другую карту (даже в размере нескольких гривен).
Если карта не активна в течение шести месяцев, банк ее блокирует и сообщает об этом Пенсионный фонд Украины. В результате все накопленные средства "замораживаются".
Как разблокировать пенсионную карту и возобновить выплаты?
Для восстановления доступа к пенсионному счету нужно обратиться в отделение ПФУ и подать соответствующее заявление или пройти видеоверификацию.
Выплата пенсий в Украине - новости по теме
Как писал Главред, с 1 апреля 2025 года Пенсионный фонд Украины начал проведение автоматического перерасчета выплат тем пенсионерам, которые после предыдущего перерасчета продолжали работать и приобрели 24 месяца страхового стажа по состоянию на 1 марта.
Напомним, украинским пенсионерам и студентам, которые являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), планируют повысить государственные выплаты на 20%. Это предусмотрено законопроектом №12300, который предлагает внести изменения в статью 5 Закона Украины "О статусе горных населенных пунктов".
Кроме того, в Украине пенсии могут быть сокращены из-за судебных решений, постановлений или приговоров. Пенсионный фонд Украины утверждает, что это касается лиц, которые имеют финансовые обязательства, в частности, не платят алименты или нанесли материальный ущерб предприятию или другому лицу.
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