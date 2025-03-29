Пенсии скоро вырастут еще на 20%: кто получит повышенные выплаты

О чем речь:
- Верховная Рада рассмотрит новый закон, гарантирующий повышение выплат на 20%
- Внутренним переселенцам в Карпатах обещают повышенные выплаты
Украинским пенсионерам и студентам, которые являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), планируют повысить государственные выплаты на 20%. Это предусмотрено законопроектом №12300, который предлагает внести изменения в статью 5 Закона Украины "О статусе горных населенных пунктов".
Сейчас такие доплаты получают только жители горных регионов, но новый документ расширяет это право на ВПЛ.
По официальным данным, в горных населенных пунктах Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей сейчас проживает около 130 тысяч внутренних переселенцев.
Законопроект предусматривает, что пенсионеры и студенты, которые будут непрерывно жить, работать или учиться в этих регионах не менее 6 месяцев, смогут получать 20% доплаты к пенсиям или стипендиям.
Доплаты вступят в силу только после принятия законопроекта Верховной Радой.
Пенсии в Украине - что известно
Как сообщал Главред, с 1 марта 2025 года в Украине произошло ежегодное повышение пенсий, благодаря чему более 10 миллионов пенсионеров получили увеличенные выплаты в среднем на 11,5%.
Пенсионный фонд Украины сообщил, что 629 тысяч пенсионеров отдельной категории получат дополнительные надбавки.
Однако, некоторым пенсионерам пенсии могут уменьшиться из-за того, что при расчете учитывается не только стаж работы, но и уровень их заработной платы.
Больше экономических новостей:
- Сигареты будут стоить значительно больше: Зеленский подписал соответствующий закон
- Цена на ключевой продукт в Пасхальной корзине пойдет в крутое пике: что вырастет на 10%
- Об этом знают единицы: как законно уменьшить платежи за коммунальные услуги
Внутренне перемещенные лица
Внутренне перемещенные лица - лица, которые вынуждены внезапно бежать из своих домов в больших количествах вследствие вооруженного конфликта, внутренней вражды, систематических нарушений прав человека или стихийного бедствия и находятся на территории собственной страны.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред