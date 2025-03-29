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Пенсии скоро вырастут еще на 20%: кто получит повышенные выплаты

Даяна Швец
29 марта 2025, 12:29
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Верховная Рада рассматривает новый закон.
очередь, деньги, пенсионеры
Пенсии и стипендии могут вырасти / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем речь:

  • Верховная Рада рассмотрит новый закон, гарантирующий повышение выплат на 20%
  • Внутренним переселенцам в Карпатах обещают повышенные выплаты

Украинским пенсионерам и студентам, которые являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), планируют повысить государственные выплаты на 20%. Это предусмотрено законопроектом №12300, который предлагает внести изменения в статью 5 Закона Украины "О статусе горных населенных пунктов".

Сейчас такие доплаты получают только жители горных регионов, но новый документ расширяет это право на ВПЛ.

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По официальным данным, в горных населенных пунктах Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей сейчас проживает около 130 тысяч внутренних переселенцев.

Законопроект предусматривает, что пенсионеры и студенты, которые будут непрерывно жить, работать или учиться в этих регионах не менее 6 месяцев, смогут получать 20% доплаты к пенсиям или стипендиям.

Доплаты вступят в силу только после принятия законопроекта Верховной Радой.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию
Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Главред - инфографика

Пенсии в Украине - что известно

Как сообщал Главред, с 1 марта 2025 года в Украине произошло ежегодное повышение пенсий, благодаря чему более 10 миллионов пенсионеров получили увеличенные выплаты в среднем на 11,5%.

Пенсионный фонд Украины сообщил, что 629 тысяч пенсионеров отдельной категории получат дополнительные надбавки.

Однако, некоторым пенсионерам пенсии могут уменьшиться из-за того, что при расчете учитывается не только стаж работы, но и уровень их заработной платы.

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Внутренне перемещенные лица

Внутренне перемещенные лица - лица, которые вынуждены внезапно бежать из своих домов в больших количествах вследствие вооруженного конфликта, внутренней вражды, систематических нарушений прав человека или стихийного бедствия и находятся на территории собственной страны.

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