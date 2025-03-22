Сигареты будут стоить намного больше: Зеленский подписал соответствующий закон

Законопроект, который находился на рассмотрении 104 дня, прошел сложный путь от сопротивления до принятия.

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Президент подписал закон об акцизах / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ОП

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Зеленский утвердил повышение акцизов

Пачка сигарет подорожает на 40 гривен

Президент Украины подписал законопроект №11090 о повышении акцизов. Хотя официальной публикации документа еще нет, информация подтверждена двумя источниками из международных финансовых институтов. Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Документ предусматривает повышение акцизов, в частности на табачные изделия. Это приведет к росту цен на пачку сигарет на 40 гривен, устанавливая минимальную стоимость на уровне:

видео дня

2025 год - 127,4 грн

- 127,4 грн 2026 год - 142,1 грн

- 142,1 грн 2027 год - 155,8 грн

- 155,8 грн 2028 год - 173,6 грн

Ожидалось, что бюджет получит 20 миллиардов гривен от табачного акциза за год.

По словам замглавы по налогам, повышение акцизных налогов на табачные изделия - обязательное условие для успешного завершения седьмого пересмотра кредитной программы МВФ, что уже согласовано на уровне персонала.

Рост цен на сигареты в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, еще в конце ноября член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина сообщила, что украинцы будут платить больше за сигареты.

В начале декабря Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №11090, который предусматривает изменения в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра ставок акцизного налога на табачные изделия.

Государственная налоговая служба подтвердила, что с 1 апреля в Украине вырастет акцизный налог на табачные изделия для производителей и импортеров. Теперь доля налоговых обязательств по акцизному налогу в средневзвешенной розничной цене сигарет составляет 55,8%, что меньше установленных 60%. Как результат, конечная цена сигарет может вырасти на 40 грн за пачку.

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Кто такой Ярослав Железняк: кто такой Ярослав Железняк Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

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