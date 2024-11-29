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Украинцы будут платить больше за сигареты: нардеп заявила, что в декабре цены "взлетят"

Руслана Заклинская
29 ноября 2024, 21:30
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Повышение цен связано с ежегодным увеличением акциза на табачные изделия, которое длится уже 7 лет, пояснила Нина Южанина.
Украинцы будут платить больше за сигареты: нардеп заявила, что в декабре цены 'взлетят'
В декабре цены на сигареты стремительно вырастут / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Главные тезисы:

  • В декабре 2024 года цена пачки сигарет в Украине может вырасти на 8 грн
  • В 2025 году стоимость вырастет на 10 грн
  • Украина обязана повысить акциз до 90 евро за 1000 сигарет, в соответствии с нормами ЕС

До конца 2024 года средняя цена пачки сигарет в Украине может вырасти еще на 8 гривен, а в 2025 году - на 10 гривен. Причиной этого является постепенное повышение акциза, которое продолжается уже седьмой год подряд. Об этом заявила член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

По ее словам, в этом году цены на сигареты уже выросли примерно на 20 гривен. Производители и импортеры заблаговременно повышают цены "готовясь к ежегодному увеличению акциза".

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Южанина пояснила, что повышение акцизного налога на табачные изделия на 20% происходит ежегодно в течение последних семи лет. Это обязательство Украины в рамках адаптации законодательства к нормам ЕС.

Нардеп рассказала, что согласно директиве ЕС, минимальная ставка акциза должна составлять 90 евро за 1 тысячу сигарет. Сейчас этот показатель в Украине - 69 евро.

"Все дополнительные поступления от акциза на табачные изделия уже заложены в доходную часть Государственного бюджета на 2025 год", - добавила она.

Стоит отметить, что 28 ноября Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект №11090, который предусматривает постепенное повышение ставок акцизного налога.

Повышение цен на сигареты - последние новости

Как сообщал Главред, в 2025 году в Украине повысят акцизы на сигареты, что увеличит их стоимость. Ставка акциза вырастет на 23,4%, а минимальное налоговое обязательство - на 23,9%.

Также по данным Госстата, средняя цена пачки в 2024 году составила 76,6 грн для обычных сигарет и 100,14 грн для премиум-класса. В 2025 году ожидается средняя цена 127,4 грн за пачку.

Кроме этого, в 2028 году минимальная цена пачки может достичь 173,6 грн. Рост акцизов обеспечит бюджету 21,7 млрд грн в 2025 году.

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Кто такая Нина Южанина?

Нина Петровна Южанина (род. 11 января 1965, пгт Згуровка) - украинский политик, народный депутат Украины 8-го созыва, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики. Заслуженный экономист Украины, пишет Википедия.

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