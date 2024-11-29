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За неделю цена "подскочила" на 35%: в Украине "резко" дорожает популярный овощ

Мария Николишин
29 ноября 2024, 12:53
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Хозяйства отказываются продавать лук по текущим ценам.
За неделю цена 'подскочила' на 35%: в Украине 'резко' дорожает популярный овощ
Цены на лук / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • В Украине растет цена на лук
  • В среднем он на 35% дороже, чем на прошлой неделе
  • Импорт лука в этом сезоне может начаться раньше

Украинские фермеры снова повысили цены на репчатый лук. Причиной подорожания стало увеличение спроса при ограниченном предложении качественного продукта. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что качественный лук предлагают к продаже по цене 12-17 грн/кг ($0,29-0,41/кг), что в среднем на 35% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

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К тому же, сейчас цены на лук в Украине уже превышают прошлогодние показатели в среднем на 16%.

По словам аналитиков, эта ситуация искусственно создана, потому что хозяйства просто отказываются продавать лук по текущим ценам, создавая дефицит.

"Говоря о ситуации на рынке лука в других странах, то уже к концу текущей недели именно в Украине этот овощ может возглавить рейтинг с самыми высокими ценами. Если эта тенденция на рынке укрепится, то импорт лука в Украину в этом сезоне может начаться раньше традиционных сроков", - отметили аналитики.

За неделю цена 'подскочила' на 35%: в Украине 'резко' дорожает популярный овощ
Цены на лук / фото: EastFruit

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, в Украине до конца года будет расти цена на различные виды хлеба. Это происходит из-за повышения стоимости на сырье, энергоносители и логистику.

Также известно, что в Украине стабилизировались цены на овощи борщевого набора. Благодаря импорту удалось сдержать рост цен на картофель.

В то же время, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что со временем высокий спрос на товары перед зимними праздниками может вызвать повышение цен. По его словам, повышение цен на продукты будет продолжаться примерно до первой декады января.

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EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

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лук цены на продукты новости Украины
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