Цены на продукты в декабре: стоит ли ожидать подорожания товаров перед праздниками

По мнению Олега Пендзина, повышение цен на продукты будет продолжаться примерно до первой декады января.

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Какие продукты будут дорожать в декабре / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Когда можно ожидать снижения цен на продукты

Прогнозируется ли повышение цен для украинцев во время зимних праздников

Будет ли увеличиваться цена на яйца

Цены на продукты в Украине в ноябре резко подскочили, однако в первые две недели декабря стоимость продукции будет удерживаться на текущем уровне. Об этом в комментарии Главреду рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

В то же время он добавил, что со временем высокий спрос на товары перед зимними праздниками может привести к повышению цен.

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"Мы ожидаем плато роста цен примерно в течение двух недель декабря. Позже, с 15 декабря, снова начнется рост. Но прежде всего начнут расти цены на те товары, которые раньше дорожали меньше всего, а именно мясо, копчености, мясопродукты и рыба. Будут дорожать и яйца. Все это будет происходить перед праздниками, когда украинцы будут запасаться продукцией", - пояснил Пендзин.

По его словам, повышение цен на продукты будет продолжаться примерно до первой декады января, а затем в течение месяца-полтора будет сохраняться длительное плато, потому что люди потратят значительную сумму денег на празднование, что, в свою очередь, приведет к снижению спроса.

Он добавил, что цена яиц в Украине сегодня - 63-64 гривны. И предельная стоимость будет зависеть от покупательной способности украинцев.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как писал Главред, цены на овощи, мясо, яйца и масло в Украине будут продолжать расти. Стоимость этих категорий продуктов будет повышаться не только зимой, но и весной. Увеличение стоимости мяса и яиц, по мнению Дмитрия Соломчука, будет продолжаться из-за повышения цен на пшеницу, кукурузу и сою на мировых биржах. В свою очередь, это повышает цены на комбикорма.

Также в Украине после предыдущего снижения снова выросли цены на тепличные огурцы. Аналитики сообщают, что сейчас тепличные огурцы реализуются по оптовым ценам от 90 до 120 грн/кг ($2,19-2,92/кг), в зависимости от сорта, качества и объема партии.

Тем временем цена на морковь в Украине постепенно снижается. Так, на сегодня производители отгружают морковь по 15-23 грн/кг ($0,36-0,56/кг), в зависимости от качества и объемов предлагаемых партий овощей, что в среднем на 21% дешевле чем неделей ранее.

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Кто такой Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

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