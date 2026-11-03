Нужно ли оставлять дверцу стиральной машины открытой после стирки: ответ удивит

Многие хозяева допускают ошибку после завершения стирки, не задумываясь о последствиях для стиральной машины.

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Как правильно ухаживать за стиральной машиной / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Нужно ли оставлять дверцу стиральной машины открытой после стирки

Могут ли из-за открытой дверцы повредиться петли и уплотнитель

Когда не стоит оставлять стиральную машину открытой

После стирки одни хозяева сразу закрывают дверцу стиральной машины, другие оставляют её открытой до следующего использования.

Главред расскажет, какой вариант правильный и действительно ли открытая дверца может повредить стиральную машину.

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Нужно ли оставлять дверцу стиральной машины открытой после стирки

После завершения цикла стирки внутри барабана, на дверце и резиновом уплотнителе остается влага. Если сразу закрыть машину, влага будет испаряться медленнее, а в замкнутом пространстве постепенно образуется влажная среда. Это создает благоприятные условия для появления бактерий и неприятного запаха.

Поэтому после стирки рекомендуем оставлять дверцу открытой. Благодаря циркуляции воздуха барабан и внутренние поверхности быстрее высыхают, что помогает поддерживать гигиену стиральной машины. Как пишет Chip.de, производители техники также не считают длительное пребывание дверцы в открытом положении проблемой.

Могут ли сломаться петли и уплотнитель из-за открытой дверцы

Некоторые владельцы опасаются, что из-за длительного пребывания в открытом положении дверца может провиснуть, а петли - износиться. Однако конструкция креплений рассчитана на вес дверцы на протяжении многих лет, поэтому оставлять их открытыми после стирки вполне безопасно.

Почему стиральная машина трясется во время отжима / Инфографика: Главред

В то же время есть исключение: прямые солнечные лучи, сильная жара и чрезмерно сухой воздух могут негативно влиять на резиновый уплотнитель. Особенно это стоит учитывать, если стиральной машиной пользуются редко. В таких условиях постоянно держать дверцу открытой не рекомендуется.

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Об источнике: CHIP.de CHIP.de - один из крупнейших немецкоязычных порталов о технологиях и потребительском рынке, работающий с 1996 года как онлайн-версия журнала CHIP. Сайт специализируется на новостях из мира технологий, тестах электроники, обзорах программного обеспечения, практических советах, инструкциях и проверенных загрузках программ. Ресурс принадлежит компании BurdaForward (медиагруппа Hubert Burda Media) и позиционирует себя как независимый источник информации для потребителей, публикуя результаты собственных тестирований устройств, сравнения товаров и рекомендации по выбору техники.

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