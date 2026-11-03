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Нужно ли оставлять дверцу стиральной машины открытой после стирки: ответ удивит

Инна Ковенько
3 ноября 2026, 03:24
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Многие хозяева допускают ошибку после завершения стирки, не задумываясь о последствиях для стиральной машины.
Нужно ли оставлять дверцу стиральной машины открытой после стирки: ответ удивит
Как правильно ухаживать за стиральной машиной / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Нужно ли оставлять дверцу стиральной машины открытой после стирки
  • Могут ли из-за открытой дверцы повредиться петли и уплотнитель
  • Когда не стоит оставлять стиральную машину открытой

После стирки одни хозяева сразу закрывают дверцу стиральной машины, другие оставляют её открытой до следующего использования.

Главред расскажет, какой вариант правильный и действительно ли открытая дверца может повредить стиральную машину.

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Нужно ли оставлять дверцу стиральной машины открытой после стирки

После завершения цикла стирки внутри барабана, на дверце и резиновом уплотнителе остается влага. Если сразу закрыть машину, влага будет испаряться медленнее, а в замкнутом пространстве постепенно образуется влажная среда. Это создает благоприятные условия для появления бактерий и неприятного запаха.

Поэтому после стирки рекомендуем оставлять дверцу открытой. Благодаря циркуляции воздуха барабан и внутренние поверхности быстрее высыхают, что помогает поддерживать гигиену стиральной машины. Как пишет Chip.de, производители техники также не считают длительное пребывание дверцы в открытом положении проблемой.

Могут ли сломаться петли и уплотнитель из-за открытой дверцы

Некоторые владельцы опасаются, что из-за длительного пребывания в открытом положении дверца может провиснуть, а петли - износиться. Однако конструкция креплений рассчитана на вес дверцы на протяжении многих лет, поэтому оставлять их открытыми после стирки вполне безопасно.

Почему стиральная машина трясется во время отжима
Почему стиральная машина трясется во время отжима / Инфографика: Главред

В то же время есть исключение: прямые солнечные лучи, сильная жара и чрезмерно сухой воздух могут негативно влиять на резиновый уплотнитель. Особенно это стоит учитывать, если стиральной машиной пользуются редко. В таких условиях постоянно держать дверцу открытой не рекомендуется.

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Об источнике: CHIP.de

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