Нужно ли оставлять дверцу стиральной машины открытой после стирки: ответ удивит

Вы узнаете:
- Нужно ли оставлять дверцу стиральной машины открытой после стирки
- Могут ли из-за открытой дверцы повредиться петли и уплотнитель
- Когда не стоит оставлять стиральную машину открытой
После стирки одни хозяева сразу закрывают дверцу стиральной машины, другие оставляют её открытой до следующего использования.
Главред расскажет, какой вариант правильный и действительно ли открытая дверца может повредить стиральную машину.
Нужно ли оставлять дверцу стиральной машины открытой после стирки
После завершения цикла стирки внутри барабана, на дверце и резиновом уплотнителе остается влага. Если сразу закрыть машину, влага будет испаряться медленнее, а в замкнутом пространстве постепенно образуется влажная среда. Это создает благоприятные условия для появления бактерий и неприятного запаха.
Поэтому после стирки рекомендуем оставлять дверцу открытой. Благодаря циркуляции воздуха барабан и внутренние поверхности быстрее высыхают, что помогает поддерживать гигиену стиральной машины. Как пишет Chip.de, производители техники также не считают длительное пребывание дверцы в открытом положении проблемой.
Могут ли сломаться петли и уплотнитель из-за открытой дверцы
Некоторые владельцы опасаются, что из-за длительного пребывания в открытом положении дверца может провиснуть, а петли - износиться. Однако конструкция креплений рассчитана на вес дверцы на протяжении многих лет, поэтому оставлять их открытыми после стирки вполне безопасно.
В то же время есть исключение: прямые солнечные лучи, сильная жара и чрезмерно сухой воздух могут негативно влиять на резиновый уплотнитель. Особенно это стоит учитывать, если стиральной машиной пользуются редко. В таких условиях постоянно держать дверцу открытой не рекомендуется.
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Об источнике: CHIP.de
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