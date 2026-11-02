Свитер больше не будет 'кусаться': что нужно добавить в воду во время стирки

Наибольший дискомфорт вызывают волокна толщиной от 24 микрон, но ситуацию можно исправить.

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Почему шерстяной свитер колет и как это исправить / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

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Почему шерстяные свитера "колются"

Как смягчить свитер в домашних условиях

Теплый шерстяной свитер прекрасно согревает в холодную осеннюю или зимнюю погоду. Единственный недостаток такого элемента гардероба - иногда он может "кусаться" и раздражать кожу. Однако это можно исправить.

Главред решил разобраться, что можно сделать, чтобы свитер не "кусался".

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Почему свитер "колющийся"

Шерстяной свитер, который колет, не обязательно откладывать в шкаф. Его можно смягчить дома с помощью средства для стирки с ланолином или ополаскиванием в растворе уксуса и кондиционера для волос, пишет Deccoria.

Насколько неприятным будет трикотаж, в значительной степени зависит от чувствительности кожи. Люди с дерматологическими заболеваниями могут испытывать сильный дискомфорт даже от материалов, которые обычно считаются деликатными. Решающий параметр самой пряжи измеряется в микрометрах.

"Чем тоньше волокно, тем меньше риск дискомфорта при ношении. Это объясняется тем, что тонкие волокна легко сгибаются при контакте с кожей; однако волокна большего диаметра могут оказывать сопротивление, что и вызывает ощущение покалывания", - отмечают эксперты.

Чаще всего неприятные ощущения возникают от волокон диаметром примерно 24 микрона. Примерная толщина различных видов сырья такова:

классическая овечья шерсть: 30–35 микрон;

мохер: 20–30 микрон;

шерсть альпаки: 16–30 микрон;

мериносовая шерсть: 17–21 микрон;

кашемир: 15–18 микрон;

шерсть андской викуньи: 10–13 микрон.

Раздражение могут усиливать синтетические примеси в составе свитера, в частности акрил, полиэстер или полиамид. Ощущения от трикотажа также существенно зависят от того, как волокно обрабатывали и готовили.

Что можно использовать вместо кондиционера для белья

Самый простой вариант - средство для стирки шерсти с натуральным животным воском, который вырабатывают сальные железы овец. Стоит искать жидкие формулы именно с этим компонентом.

"Ланолин повышает устойчивость волокон к влаге, питает их и восстанавливает их мягкость", - говорят специалисты.

В миску с тёплой водой, комфортной для рук, следует добавить 2 столовые ложки средства с ланолином, перемешать и полностью погрузить свитер, осторожно отжимая его. Изделие можно оставить в эмульсии примерно на 20 минут, а затем деликатно прополоскать тёплой водой.

Что и при какой температуре стирать / Инфографика: Главред

Как использовать уксус для смягчения свитера

Другой способ состоит из двух этапов. Сначала свитер замачивают в слабокислом растворе, который помогает закрыть чешуйки шерсти и выровнять волокна. Для этого в большую миску с холодной водой добавляют около 125 мл уксуса, выдерживают вещь 15–20 минут и промывают чистой тёплой водой.

Далее в новую миску с холодной водой следует добавить столовую ложку натурального кондиционера для волос, тщательно перемешать и оставить свитер в растворе на 20–30 минут. После этого трикотаж снова прополаскивают, промокают сухим полотенцем и сушат на ровной поверхности в хорошо проветриваемом месте.

Как и чем стирать шерстяные вещи - видео:

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