Блогерша показала стильные свитера на осень 2026: чем утеплиться перед холодами

Юлия Stylelover назвала актуальные модели свитеров и трикотажа на осень 2026 года.

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Гардероб на осень 2026 / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео; pinterest.com, mariefhm

Вы узнаете:

Какие модные свитера на осень 2026 стоит выбрать

Какие фасоны свитеров будут в тренде

Как создавать многослойные образы осенью

С наступлением прохладной погоды свитера и тонкий трикотаж становятся основой повседневного гардероба. Главред расскажет, на что нужно обратить внимание во время шопинга в этом сезоне.

Свитеры с высоким горлом на осень 2026

Одним из заметных трендов сезона стали свитера и гольфы с высоким горлом на пуговицах, рассказывает стилистка Юлия Stylelover. Такая модель сочетает в себе черты классического свитера и кардигана, а разная плотность трикотажа позволяет адаптировать её к погоде.

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"Во-первых - это свитера и гольфы с высоким горлом на пуговицах. Выглядит роскошно, что-то новенькое. Это, знаете, как сочетание обычного свитера и кардигана", - рассказала Юлия Stylelover.

Более тёплые варианты подойдут для холодных осенних дней, тогда как тонкий трикотаж можно использовать в качестве нижнего слоя.

Свитер с высоким горлом / скриншот из видео

Как носить свитер с V-образным вырезом

В модный гардероб возвращаются свитера с V-образным вырезом. Такая форма декольте визуально удлиняет шею, а сам свитер можно использовать для создания многослойных образов. Под него можно надеть другой базовый слой, который будет виден в зоне декольте.

"Поэтому я советую носить такие свитера в многослойных образах. Например, под низ надеть майку, футболку, лонгслив, чтобы они были видны в этом декольте. И это еще немного освежит ваш образ", - посоветовала Юлия Stylelover.

Свитер с V-образным вырезом / скриншот из видео

Свитеры на молнии 2026

Еще одним актуальным фасоном стали свитера на молнии. По словам стилистки, популярности подобным моделям придали коллекции крупных модных брендов, после чего похожие варианты начали появляться и в более доступном сегменте.

"Свитеры на молнии стали мегаактуальными после показа Chanel, но такой свитер у Chanel стоит ого-го. Поэтому в масс-маркете это быстро подхватили и сделали почти такой же, но в десятки раз дешевле", - рассказала Юлия.

Такой фасон позволяет разнообразить привычный трикотажный гардероб, оставаясь при этом достаточно универсальным для повседневных комплектов.

Свитер на молнии / скриншот из видео

Какой трикотаж носить осенью 2026

Не все актуальные вещи должны быть ярко выраженными трендами. Трикотажные футболки стилистка относит к универсальной базе, которая не теряет актуальности.

"Трикотажные футболки разных цветов, как с высоким горлом, так и не очень. Это вечная база, которая всегда будет актуальна. Особенно сейчас, в такую погоду, когда ещё не слишком прохладно", - пояснила Юлия Stylelover.

В более тёплые осенние дни альтернативой свитеру также могут стать трикотажные топы без рукавов. Таким образом, к базовому гардеробу на осень можно добавить:

трикотажную футболку;

модель с высоким горлом;

трикотажный топ без рукавов.

Осенний трикотаж 2026 / скриншот из видео

Как носить свитер с рубашкой осенью 2026

Многослойность остается одним из способов сделать осенний образ более интересным. Стилистка обратила внимание на стилизацию, где под свитер надевают рубашку, а её манжеты выводят поверх рукавов. Однако носить сразу два полноценных слоя может быть неудобно. Альтернативой стали свитера, к которым декоративные манжеты уже пришиты. Подобный эффект можно воссоздать и самостоятельно.

"Можно отшить манжету от какой-нибудь старой рубашки и пришить её к своему любимому базовому свитеру", - посоветовала эксперт.

Свитер с манжетами / скриншот из видео

Какие теплые свитера будут в тренде ближе к зиме

С приближением холодов актуальными станут свитера с декоративным орнаментом. Такой трикотаж будет более акцентным, поэтому при выборе стилистка советует в первую очередь учитывать собственный стиль.

"Чем ближе к зиме, тем актуальнее становится свитер с декоративным орнаментом. Это не мой любимый тренд, но если он вам нравится и вписывается в ваш стиль, то обратите на него внимание", - посоветовала Юлия Stylelover.

Свитеры на осень 2026 - советы стилиста:

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Об авторе: Юлия Stylelover Юлия (@julia_stylelover) - украинская fashion- и beauty-инфлюенсерка с аудиторией более 200 тысяч подписчиков в Instagram. Блогер специализируется на обзорах актуальных модных тенденций, разборах брендовой одежды и beauty-советах. На своей странице Юлия делится подборками брендов, задающих тренды, разбирает неудачные модные решения и аксессуары, а также регулярно публикует контент на тему бьюти-рутины.

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