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Джинсы будут выглядеть как новенькие: как их правильно гладить

Кристина Трохимчук
12 сентября 2026, 15:23
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Блогерша Диана Гологовец показала правильную последовательность глажки джинсов.
Как гладить джинсы
Как гладить джинсы / коллаж: Главред, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Как правильно гладить джинсы после стирки
  • Как гладить джинсы, чтобы не было стрелок
  • Как ухаживать за джинсами, чтобы они выглядели как новые

Даже качественные джинсы могут выглядеть неаккуратно, если после стирки на ткани остались заломы и нежелательные стрелки. Правильная глажка помогает вернуть дениму аккуратный вид. Главред расскажет, как правильно гладить джинсы, чтобы они выглядели будто только что из магазина.

Как правильно гладить джинсы после стирки

Блогерша Диана Гологовец обратила внимание на то, что отказываться от глажки джинсов после стирки не стоит. Заломы и смятость ткани могут быть заметны и влиять на общее восприятие образа.

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При этом во время глажки денима блогерша советует следить за двумя моментами: на ткани не должен появляться характерный блеск, а на штанинах - стрелки.

"Первое правило: джинсы не должны блестеть, особенно возле карманов - это моментально удешевляет их. Второе правило: на них не должно быть стрелок", - подчеркнула блогерша.

Джинсы - лайфхаки
Джинсы - лайфхаки / скриншот из видео

Как гладить джинсы, чтобы не было стрелок

Начинать глажку Диана Гологовец советует с изнаночной стороны. Сначала нужно уделить внимание карманам и внутренней части штанин, не доходя утюгом или отпаривателем до краев.

"Первое, что нам нужно сделать, - это вывернуть джинсы наизнанку. Сначала гладим или отпариваем карманы и самую середину джинсов, не доходя до краев", - пояснила Диана Гологовец.

Такой способ помогает избежать чётких линий по бокам штанин, которые могут напоминать стрелки на классических брюках.

Зачем гладить джинсы
Зачем гладить джинсы / скриншот из видео

Как правильно гладить боковые швы на джинсах

После того как середина штанин выровнена, особого внимания требуют боковые швы. Здесь важно работать максимально локально, чтобы случайно не сформировать нежелательную стрелку.

"Когда мы уже хорошо прогладили середину джинсов на обеих штанинах, переворачиваем и теперь будем гладить боковые швы. Внимательно проходимся только по самому шву, чтобы у нас не получились стрелки, как на брюках", - посоветовала Диана Гологовец.

Как гладить швы на джинсах
Как гладить швы джинсов / скриншот из видео

Как гладить пояс и задние карманы джинсов

Завершающим этапом становится верхняя часть джинсов. Для этого блогер советует разместить их на гладильной доске и осторожно обработать паром пояс и задние карманы. Именно последовательная обработка отдельных зон, по словам Гологовец, позволяет получить заметно более аккуратный результат.

"Когда я впервые гладила джинсы этим способом, думала, что особой разницы не будет. Но я была в шоке от того, что джинсы после такой глажки выглядят просто как новые", - призналась Диана Гологовец.

Как гладить джинсы - лайфхаки:

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Об источнике: Диана Гологовец

Диана Гологовец - украинская блогерша, на которую подписаны более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом своей мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

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