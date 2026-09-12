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Зеленский заявил, что должен поговорить с Путиным и назвал место

Руслана Заклинская
12 сентября 2026, 10:50
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Президент заявил, что РФ ежемесячно теряет более 30 тысяч военнослужащих, а Украина стала сильнее, чем в прошлом году.
Зеленский заявил, что должен поговорить с Путиным и назвал место
Владимир Путин, Владимир Зеленский / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Ключевые тезисы Зеленского:

  • Зеленский готов встретиться с Путиным на саммите G20
  • Главное - результаты встречи, а не заявления
  • У Украины сильная позиция для переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский готов лично встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным во время саммита G20 в Майами. Он приедет на мероприятие, если там будет присутствовать глава Кремля. Об этом Зеленский сказал в интервью DW.

"Мы должны быть там. Мы должны встретиться, поговорить и принять решение", - заявил президент Украины.

видео дня

Он подчеркнул, что важны не сами заявления во время потенциальной встречи, а ее результаты.

"Дело не в словах. Что я ему скажу или что он хочет сказать мне - это не имеет значения. Имеют значение результаты. Вот и все", - пояснил Зеленский.

Также президент назвал "хорошим сигналом" визит в Киев американских посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. По его словам, важно, что представители США провели переговоры не только с Москвой, но и с украинской стороной.

Стив Уиткофф
Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Зеленский подчеркнул, что у Украины есть возможности для переговоров о прекращении войны. Он также отметил, что Россия ежемесячно, по его оценкам, теряет более 30 тысяч военных, при этом добиваясь незначительных успехов на поле боя.

"Вот почему мы считаем, что сейчас у нас хорошая позиция для переговоров", - сказал президент, добавив, что Украина сейчас сильнее, чем в прошлом году.

Приедет ли Путин на саммит "Большой двадцатки"

Кремль пока не сообщал, примет ли Путин участие в саммите "Большой двадцатки" в Майами. Последний раз российский диктатор лично посещал встречу лидеров G20 семь лет назад.

В то же время в августе министр финансов РФ Антон Силуанов получил приглашение от США принять участие во встрече G20 в Северной Каролине, что вызвало критику со стороны ряда европейских политиков.

Зеленский и Путин не проводили личных переговоров после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Последний раз они встречались 9 декабря 2019 года в Париже во время саммита "нормандской четверки". Тогда президенты провели краткие двусторонние переговоры, после чего состоялись расширенные переговоры украинской и российской делегаций.

О чем Трамп говорил с Путиным - мнение эксперта

После разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что глава Кремля изложил американскому лидеру свое видение того, что именно США могли бы сделать для скорейшего завершения войны. Деталей этих предложений он не привел.

Вероятно, речь идет прежде всего о давлении на Украину, считает руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок. В то же время, по его словам, возможности Трампа влиять на Киев сейчас ограничены, поскольку основное финансовое бремя поддержки Украины в значительной степени перешло к Европе.

"Скорее всего, да. Но Трамп сейчас не очень способен серьезно давить на Украину", - отметил Клочок.

Эксперт добавил, что Трамп уже пытался оказывать давление на Россию. Позиция Путина, по его словам, раздражает американского президента, однако быстро изменить её он не может. Поэтому Трамп вынужден торговаться, а Кремль использует это, чтобы повышать ставки в переговорах.

Мирные переговоры - новости по теме

Напомним, помощник Путина Юрий Ушаков сообщил о возможном возобновлении переговоров в трехстороннем формате. Он предположил, что новые встречи могут состояться в ОАЭ, в частности в Абу-Даби.

Президент США Дональд Трамп заявил, что положительно оценил разговор с Владимиром Путиным. Он также отметил, что Путин готов заключить соглашение, если Зеленский тоже этого пожелает.

Как ранее сообщал Главред, глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что наиболее реалистичным сценарием прекращения боевых действий является остановка на фактической линии фронта в день достижения договоренностей. При этом он уточнил, что речь не идет о юридическом признании отказа от украинских территорий.

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Об источнике: Deutsche Welle (DW)

Deutsche Welle (дословно "Немецкая волна") - немецкая государственная радиостанция и телеканал, вещающий за рубеж. Член общественно-правового телерадиоконсорциума ARD. Руководство находится в Бонне, телевизионное подразделение DW-TV расположено в Берлине. "Немецкая волна" транслирует радио- и телепередачи, а также предлагает интернет-контент на тридцати языках, в том числе на украинском, сообщает Википедия.

"Немецкая волна" основана 3 мая 1953 года. До 2003 года станция базировалась в Кёльне, однако к 50-летию центр вещания переместился в Бонн, в немецкий Schürmann-Bau ("Здание Шюрманна"), в Боннском международном деловом квартале (торжества состоялись 27 июля).

Во времена существования СССР и "холодной войны" "Немецкая волна" была одним из ведущих западных радиоСМИ, передававших свободную информацию на языках народов СССР о жизни в "Стране Советов" и в свободном мире, которая подавлялась советской цензурой. На территории Советского Союза передачи "Немецкой волны" "заглушались" средствами активной радиоэлектронной борьбы ("шумотрон"), а саму радиостанцию советская пропаганда причисляла к так называемым "вражеским голосам".

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