Трагедия на съемках с украинкой: появился трейлер фильма о Болдуине

Режиссером картины стала номинантка на премию "Оскар" Рора Кеннеди, дочь сенатора Роберта Ф. Кеннеди.

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Вышел трейлер документального фильма о деле Алека Болдуина / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Вышел трейлер документального фильма о деле Алека Болдуина

Премьера документального фильма запланирована на 1 октября

Вышел трейлер документального фильма "Суд над Алеком Болдуином" (The Trial of Alec Baldwin), посвященного трагедии на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" (Rust), гибели украино-американского оператора Галины Хатчинс и последовавшему судебному разбирательству с участием актера Алека Болдуина.

Режиссером картины стала номинантка на премию "Оскар" Рора Кеннеди, дочь сенатора Роберта Ф. Кеннеди. Она получила близкий доступ к Болдуину и на протяжении длительного времени снимала происходящее в стилистике cinéma vérité. Фильм не только последовательно рассказывает о событиях, но и рассматривает более широкие вопросы ответственности, поиска виновных, общественной реакции на трагедии и отношения к публичным людям.

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Создатели картины отмечают, что история Болдуина выходит далеко за рамки самой трагедии на съемочной площадке. По их словам, фильм затрагивает вопросы состояния судебной системы и того, как общество воспринимает громкие уголовные дела с участием известных людей.

Кеннеди начала работу над документальной лентой в период, когда Болдуину еще грозило уголовное преследование и возможное тюремное заключение. Съемки продолжались вплоть до судебного процесса, который состоялся в июле 2024 года в Санта-Фе. В ходе заседания судья прекратила дело против актера.

После того как компания Abramorama приобрела права на дистрибуцию фильма, Рора Кеннеди рассказала о значении проекта. По словам режиссера, 21 октября 2021 года на съемочной площадке "Ржавчины" произошла трагедия: оператор Галина Хатчинс погибла после выстрела из реквизитного оружия, которое находилось в руках Алека Болдуина.

Кеннеди подчеркнула, что сразу после случившегося многие воспринимали произошедшее как несчастный случай и тяжелую травму для всех участников съемочного процесса. Однако вскоре в центре внимания оказались вопросы ответственности, вины, наказания и правосудия. По мнению режиссера, значительный общественный резонанс во многом был связан с известностью Болдуина и его репутацией.

Документальный фильм также предлагает личный взгляд на самого актера. Авторы описывают Болдуина как талантливого и любимого публикой человека, но одновременно противоречивую и прямолинейную фигуру, известную своими политическими взглядами и вспыльчивым характером.

Премьера документального фильма "Суд над Алеком Болдуином" запланирована на 1 октября.

Убийство Галины Хатчинс - главное

Ранее актер Алек Болдуин, который попал в жуткую ситуацию, когда на съемках у него выстрелило ружье и убило оператора-постановщика из Украины Галину Хатчинс, заявлял, что заканчивает свою актерскую карьеру. Из-за трагедии на съемках фильма "Ржавчина" он потерял 5 крупных контрактов.

Трагедия на съемочной площадке произошла в американском штате Нью-Мексико 21 октября 2021 года.

Болдуин сразу после случайного убийства заявлял, что его сердце разбито, однако он сотрудничает с правоохранителями, пытаясь выяснить все детали произошедшего.

На студии утверждали, что пистолет был заряжен холостыми патронами и не был боевым, а пуля, предположительно, разорвалась в стволе.

Таким образом разлетевшимися осколками ранило 42-летнего оператора Галину Хатчинс, которая позже скончалась в больнице, и 48-летнего режиссера Джоэла Соуза, который остался жив.

Хотя актера впоследствии оправдали, его имя до сих пор фигурирует в медиа из-за судебных споров и публичных конфликтов.

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Про персону: Алек Болдуин Александр Рэй "Алек" Болдуин III - американский актер кино, телевидения и озвучивания, комик, кинорежиссёр и писатель. Лауреат премий "Золотой глобус" и "Эмми", а также номинант на "Оскар" и "Тони", сообщает портал "Википедия".

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