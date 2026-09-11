Дешевый трюк для унитаза: домашний освежитель работает при каждом смыве

Простое средство для туалета можно приготовить самостоятельно из обычных продуктов.

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Раскрыт способ придания свежести унитазу / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Простое средство можно приготовить самостоятельно из обычных продуктов

Этот метод позволяет обойтись без покупки одноразовых ароматизаторов

Для того чтобы после каждого смыва в туалете сохранялся приятный запах, необязательно покупать специальные ароматизаторы. Простое средство можно приготовить самостоятельно из обычных продуктов, которые наверняка найдутся дома: мыла, зубной пасты и пищевой соды.

Сначала измельчите около двух чайных ложек мыла. Затем добавьте половину чайной ложки соды и примерно чайную ложку зубной пасты. Перемешайте все компоненты до получения плотной однородной массы, пишет Divany.

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Из получившейся смеси сформируйте небольшой шарик и заверните его в несколько слоев алюминиевой фольги. После этого сделайте в оболочке 5–8 небольших отверстий с помощью иглы. Они необходимы для того, чтобы вода постепенно проникала внутрь, растворяла смесь и вымывала ее небольшими порциями во время смыва.

Готовый ароматизатор можно аккуратно опустить в бачок. По мере растворения состава его действие будет постепенно ослабевать, поэтому имеет смысл приготовить несколько заготовок заранее.

/ Инфографика: Главред

При желании запах можно сделать более выраженным, поместив в бачок несколько таких шариков одновременно. А чтобы вода приобрела определенный оттенок, в смесь допускается добавить немного пищевого красителя. Однако с ним следует соблюдать осторожность: он способен окрасить кожу и повлиять на консистенцию готовой массы.

Такой вариант позволяет обойтись без покупки одноразовых пластиковых ароматизаторов и использовать простые ингредиенты, но важно убедиться, что состав не повреждает материалы конкретного бачка и сантехники.

Смотрите видео - способ чистки санузла:

Если хочется отказаться от едких чистящих средств, плитку в ванной можно попробовать очищать с помощью простых домашних ингредиентов. Для этого используют пищевую соду и лимонную кислоту - продукты, которые обычно легко найти на кухне.

Их комбинация помогает удалять обычные загрязнения с поверхности кафеля и может заменить некоторые магазинные составы. Такой способ не требует больших затрат: оба компонента недорогие, доступны и часто применяются в домашнем хозяйстве для более мягкой уборки.

Ранее Главред писал о том, что одно средство отбелит унитаз до блеска. Налет, который накопился, очень просто отмыть, если добавить в унитаз одно простое средство.

Напомним, ранее сообщалось о том, что унитаз будет ослепительно белым после одного средства. Даже если налет в унитазе долго не вымывается, избавиться от него поможет одно простое средство, которое есть на каждой кухне.

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Об источнике: Венгерское издание Divány Венгерское издание Divány специализируется на лайфстайл-тематике, освещая вопросы здоровья, психологии, быта и семейной жизни. Ресурс уделяет особое внимание практическим советам, которые помогают читателям улучшать качество повседневной жизни и заботиться о собственной безопасности. Материалы сайта часто основываются на мнениях экспертов и иллюстрируются профессиональным визуальным контентом. Благодаря доступной подаче и актуальности тем, Divány является одним из самых популярных медиа Венгрии в сегменте полезных советов для дома и семьи.

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