Коварная головоломка со спичками, которую сложно разгадать с первой попытки

Головоломки со спичками - это не просто развлечение, а небольшая тренировка для мозга. Они заставляют не просто искать очевидный ответ, а менять привычный способ мышления.
Автор канала "Головоломки Puzzles" на YouTube поделилась интересной головоломкой со спичками. Чтобы решить математическое уравнение, нужно переместить всего одну спичку. Время на выполнение задания - 32 секунды.
Прежде всего стоит внимательно прочитать условие и определить, что именно разрешено делать со спичками. Если сказано переместить одну спичку, нельзя автоматически убирать или добавлять другие, пишет Главред.
Попробуйте проверить, какие элементы можно изменить: цифру или знак математического действия.
Главное правило - не бояться ошибаться. Проверка нескольких вариантов - часть процесса поиска.
Если ответ не найден сразу, нужно отложить первую очевидную идею и посмотреть на спички под совершенно другим углом.
Не спешите с выводами и рассмотрите все возможные варианты.
Если вам удалось разгадать эту головоломку - поздравляем! Если нет - не расстраивайтесь. Решение головоломки можно посмотреть ниже.
Если вам нравятся такие задачи, можете проверить свои навыки в другой головоломке со спичками. Она состоит из математического уравнения "5+5=5". Чтобы уравнение стало верным, нужно переместить две спички.
Также вас может заинтересовать тест на IQ. В нем нужно найти 3 отличия на картинке с девочкой на лошади. Время ограничено, нужно уложиться в 47 секунд.
Подробное решение головоломки можно посмотреть в видео:
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Об источнике: Головоломки Puzzles
Головоломки Puzzles - канал на YouTube, который публикует интересные головоломки с ответами. Авторы канала создают головоломки самостоятельно на основе популярных логических задач из интернета и других источников.
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