В Киеве гремят взрывы, атакованы АЗС в двух районах: что известно

В столице работают силы ПВО. Есть "прилеты" в Оболонском и Днепровском районах.

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В городе активно работают системы ПВО / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ВК "Юг"

Кратко:

Утром в Киеве прогремела серия взрывов

В столице подняли уровень тревоги до красного

Фиксируют удары по автозаправкам в двух районах

Утром в пятницу, 11 сентября, в Киеве прогремели взрывы. Сначала в столице объявили "желтый" уровень воздушной тревоги, позже его подняли до "красного".

Воздушные силы ВСУ предупредили о реактивном ППЛА над городом. Столичные власти сообщили об атаке на АЗС в двух районах - Днепровском и Оболонском.

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10:48 По данным КГВА, по состоянию на 10:40 известно о четырех пострадавших в результате вражеской атаки.

10:47 В Оболонском районе произошло падение обломков БпЛА на автомобиль. Пожара нет. По предварительным данным, есть пострадавший.

Также в Оболонском районе в результате попадания БПЛА произошло возгорание на нежилой территории.

"Экстренные службы работают на местах", - сообщил мэр Кличко.

10:07 В Оболонском районе повторное попадание в АЗС.

10:00 По словам Кличко, медиков вызвали в жилой дом в Днепровском районе. Бригада уехала.

"По данным медиков, один из пострадавших в результате попадания БпЛА минувшей ночью в девятиэтажку в Днепровском районе находится в тяжелом состоянии. Всего в доме пострадали 8 человек. Двое из них госпитализированы", - говорится в сообщении.

09:51 В Днепровском районе, по предварительной информации, попадание в АЗС.

Также зафиксировано попадание в АЗС в Оболонском районе.

В 09:45 мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах на Троещине.

"Работает ПВО. Находитесь в укрытиях!", - призвал мэр.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Атаки РФ на Украину - новости

Как писал Главред, в ночь на пятницу, 11 сентября, российская оккупационная армия атаковала Киев ударными дронами. В результате возникло возгорание в 9-этажном жилом доме. По данным полиции, пострадали восемь человек. По данным ГСЧС, в столице в результате российского удара травмированы семь человек.

В ночь на 11 сентября российская оккупационная армия также атаковала складские помещения в Киевской области. В результате ударов возник пожар в Бучанском районе. Продолжается ликвидация последствий вражеских обстрелов.

9 сентября Россия атаковала 9-этажный жилой дом в Днепровском районе Киева. Атака на столицу привела к гибели одного человека и ранениям мирных жителей, среди которых двое детей.

С вечера 7 сентября российская оккупационная армия массированно атаковала Киевскую область реактивными БПЛА, баллистикой и ракетами. Под ударом снова находились мирные населенные пункты и гражданская инфраструктура.

В ночь на 8 сентября российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате ударов повреждены жилые дома, учебное заведение.

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О персоне: Виталий Кличко Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.

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