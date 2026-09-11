В Киеве гремят взрывы, атакованы АЗС в двух районах: что известно

Кратко:
- Утром в Киеве прогремела серия взрывов
- В столице подняли уровень тревоги до красного
- Фиксируют удары по автозаправкам в двух районах
Утром в пятницу, 11 сентября, в Киеве прогремели взрывы. Сначала в столице объявили "желтый" уровень воздушной тревоги, позже его подняли до "красного".
Воздушные силы ВСУ предупредили о реактивном ППЛА над городом. Столичные власти сообщили об атаке на АЗС в двух районах - Днепровском и Оболонском.
10:48 По данным КГВА, по состоянию на 10:40 известно о четырех пострадавших в результате вражеской атаки.
10:47 В Оболонском районе произошло падение обломков БпЛА на автомобиль. Пожара нет. По предварительным данным, есть пострадавший.
Также в Оболонском районе в результате попадания БПЛА произошло возгорание на нежилой территории.
"Экстренные службы работают на местах", - сообщил мэр Кличко.
10:07 В Оболонском районе повторное попадание в АЗС.
10:00 По словам Кличко, медиков вызвали в жилой дом в Днепровском районе. Бригада уехала.
"По данным медиков, один из пострадавших в результате попадания БпЛА минувшей ночью в девятиэтажку в Днепровском районе находится в тяжелом состоянии. Всего в доме пострадали 8 человек. Двое из них госпитализированы", - говорится в сообщении.
09:51 В Днепровском районе, по предварительной информации, попадание в АЗС.
Также зафиксировано попадание в АЗС в Оболонском районе.
В 09:45 мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах на Троещине.
"Работает ПВО. Находитесь в укрытиях!", - призвал мэр.
Атаки РФ на Украину - новости
Как писал Главред, в ночь на пятницу, 11 сентября, российская оккупационная армия атаковала Киев ударными дронами. В результате возникло возгорание в 9-этажном жилом доме. По данным полиции, пострадали восемь человек. По данным ГСЧС, в столице в результате российского удара травмированы семь человек.
В ночь на 11 сентября российская оккупационная армия также атаковала складские помещения в Киевской области. В результате ударов возник пожар в Бучанском районе. Продолжается ликвидация последствий вражеских обстрелов.
9 сентября Россия атаковала 9-этажный жилой дом в Днепровском районе Киева. Атака на столицу привела к гибели одного человека и ранениям мирных жителей, среди которых двое детей.
С вечера 7 сентября российская оккупационная армия массированно атаковала Киевскую область реактивными БПЛА, баллистикой и ракетами. Под ударом снова находились мирные населенные пункты и гражданская инфраструктура.
В ночь на 8 сентября российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате ударов повреждены жилые дома, учебное заведение.
Другие новости:
- В Саратове - черный дым: после ударов дронов горит НПЗ и склад OZON
- Путин готовит Россию к затяжной войне: в ISW раскрыли новый план Кремля
- Кремль готовится к расширению войны: СМИ узнали об опасном плане Путина
О персоне: Виталий Кличко
Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред