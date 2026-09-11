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Армия РФ атаковала склады под Киевом, вспыхнул пожар: что известно

Анна Ярославская
11 сентября 2026, 09:02обновлено 11 сентября, 09:50
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Во время тушения пожара оккупанты нанесли повторный удар.
Последствия атаки на Киевскую область
Последствия атаки на Киевскую область / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Кратко:

  • Ночью оккупанты атаковали склады в Киевской области
  • Повторный удар нанесли во время тушения пожара
  • Спасатели локализовали огонь в Бучанском районе

В ночь на 11 сентября российская оккупационная армия атаковала Киевскую область. Продолжается ликвидация последствий вражеских обстрелов.

Как сообщили в ГСЧС, россияне атаковали складские помещения. В результате ударов возник пожар в Бучанском районе.

видео дня

"Во время тушения враг нанес повторный удар. Несмотря на опасность, спасатели продолжили работу", - говорится в сообщении.

Пожар локализован - распространения огня нет. Работы по ликвидации последствий продолжаются.

Вечером 10 сентября глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в Бучанском районе в результате вражеской атаки загорелся склад гражданского назначения.

  • Последствия атаки на Киевскую область
    Последствия атаки на Киевскую область Фото: t.me/dsns_kyiv_region
  • Последствия атаки на Киевскую область
    Последствия атаки на Киевскую область Фото: t.me/dsns_kyiv_region
  • Последствия атаки на Киевскую область
    Последствия атаки на Киевскую область Фото: t.me/dsns_kyiv_region
  • Последствия атаки на Киевскую область
    Последствия атаки на Киевскую область Фото: t.me/dsns_kyiv_region
  • Последствия атаки на Киевскую область
    Последствия атаки на Киевскую область Фото: t.me/dsns_kyiv_region
  • Последствия атаки на Киевскую область
    Последствия атаки на Киевскую область Фото: t.me/dsns_kyiv_region
  • Последствия атаки на Киевскую область
    Последствия атаки на Киевскую область Фото: t.me/dsns_kyiv_region
  • Последствия атаки на Киевскую область
    Последствия атаки на Киевскую область Фото: t.me/dsns_kyiv_region

Атаки РФ на Украину - новости

Как писал Главред, в ночь на пятницу, 11 сентября, российская оккупационная армия атаковала Киев ударными дронами. В результате возникло возгорание в 9-этажном жилом доме. По данным полиции, пострадали восемь человек. По данным ГСЧС, в столице в результате российского удара травмированы семь человек.

9 сентября Россия атаковала 9-этажный жилой дом в Днепровском районе Киева. Атака на столицу привела к гибели одного человека и ранениям мирных жителей, среди которых двое детей.

С вечера 7 сентября российская оккупационная армия массированно атаковала Киевскую область реактивными БПЛА, баллистикой и ракетами. Под ударом снова находились мирные населенные пункты и гражданская инфраструктура.

В ночь на 8 сентября российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате ударов повреждены жилые дома, учебное заведение.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

В ГУР предупредили о новой волне ударов РФ

Россия готовит на осень и зиму серию комбинированных ударов по украинской энергетике и тепловым станциям - с применением баллистических ракет, крылатых ракет, реактивных "Шахедов" и новых баражирующих боеприпасов. Об этом заявил начальник ГУР Олег Иващенко в интервью Укринформу.

По его словам, разведка уже располагает данными о перечне объектов, типе вооружения и приблизительных сроках атак.

"Я не могу вас порадовать и не могу вводить людей в заблуждение. Как руководитель разведки должен говорить объективно. Люди должны это понимать, а наша страна - готовиться к этому", - подчеркнул он.

Начальник ГУР подчеркнул, что приоритеты врага сосредоточены на сокращении военного потенциала и ударных возможностей Украины. В частности, РФ наносит удары по местам хранения боеприпасов и пытается уничтожить оборонное производство.

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Об источнике: ГСЧС

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

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