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Ночной обстрел Киевщины: БпЛА и ракеты повредили заводы и склады, есть раненый

Анна Ярославская
8 сентября 2026, 07:41
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После атаки на Киевскую область спасатели ликвидируют пожары.
Последствия атаки на Киевскую область 7-8 сентября
Последствия атаки на Киевскую область 7-8 сентября 2026 / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Кратко:

  • Ночная атака на Киевщину привела к ранению одного мирного жителя
  • Разрушения зафиксированы сразу в пяти районах области
  • Повреждены дома, склады, предприятия и восемь автомобилей

С вечера 7 сентября российская оккупационная армия массированно атаковала Киевскую область реактивными БПЛА, баллистикой и ракетами. Под ударом снова находились мирные населенные пункты и гражданская инфраструктура.

Как сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, в Белой Церкви есть один пострадавший. Мужчина получил осколочные ранения. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

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В результате атаки повреждены дома людей, предприятия, складские помещения и автомобили.

В Броварском районе повреждены три частных домовладения и автомобиль. В Бориспольском - складское помещение, предприятие и семь грузовых автомобилей. В Фастовском районе повреждены три частных домовладения. В Обуховском – частный дом.

В Белоцерковском районе повреждены производственное и складское помещение, два многоквартирных дома, а также частное домовладение.

На местах работают спасатели и аварийные службы.

Последствия атаки на Киевщину
Последствия атаки на Киевщину / Фото: t.me/dsns_telegram

Атака на Киев в ночь на 8 сентября - новости

Как писал Главред, в ночь на 8 сентября российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате ударов повреждены жилые дома, учебное заведение.

По состоянию на 06:30 известно о семи пострадавших в Киеве. Два человека погибли в результате вражеской атаки.

По данным ГСЧС, в результате вражеской атаки пострадали предварительно шесть человек, еще 13 удалось спасти.

Разрушения и пожары произошли не менее в пяти районах города.

  • Последствия атаки РФ на Киев 8 сентября 2026
    Последствия атаки РФ на Киев 8 сентября 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев 8 сентября 2026
    Последствия атаки РФ на Киев 8 сентября 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев 8 сентября 2026
    Последствия атаки РФ на Киев 8 сентября 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев 8 сентября 2026
    Последствия атаки РФ на Киев 8 сентября 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев 8 сентября 2026
    Последствия атаки РФ на Киев 8 сентября 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев 8 сентября 2026
    Последствия атаки РФ на Киев 8 сентября 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев 8 сентября 2026
    Последствия атаки РФ на Киев 8 сентября 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев 8 сентября 2026
    Последствия атаки РФ на Киев 8 сентября 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев 8 сентября 2026
    Последствия атаки РФ на Киев 8 сентября 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев 8 сентября 2026
    Последствия атаки РФ на Киев 8 сентября 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев 8 сентября 2026
    Последствия атаки РФ на Киев 8 сентября 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев 8 сентября 2026
    Последствия атаки РФ на Киев 8 сентября 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев 8 сентября 2026
    Последствия атаки РФ на Киев 8 сентября 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев 8 сентября 2026
    Последствия атаки РФ на Киев 8 сентября 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев 8 сентября 2026
    Последствия атаки РФ на Киев 8 сентября 2026 Фото: ГСЧС

Россия готовит новое оружие для атак на Украину - "Флеш"

Украина работает над созданием собственных реактивных ракет-перехватчиков, которые должны противостоять новому поколению российских воздушных целей. В то же время РФ уже использует при атаках средства с реактивной тягой и планирует развивать это направление. Об этом в эфире рассказал советник президента по технологическим вопросам, специалист в области военных радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов.

По его словам, Россия уже применяет против Украины реактивные ракеты. Среди них Бескрестнов назвал "Бандероль" - бюджетную российскую реактивную ракету. Также он отметил, что "Герань-5" уже фактически является ракетой, а не обычным беспилотником.

Кроме того, "Флеш" упомянул российские "Дань-Т" и "Дань-М". По его словам, Россия планирует развивать это направление и в следующем году создавать новые реактивные средства.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

РФ может перейти к атакам на объекты культуры: мнение эксперта

Россия расширяет перечень объектов для атак. После поражения украинской логистики и складов в списке появились административные здания, а дальше будут объекты культурного наследия. Об этом заявил военный эксперт, сотрудник Службы безопасности Украины в 2004–2015 годах Иван Ступак.

"Понимаем, что дальше, согласно их плану, скорее всего, последует разрушение каких-то исторических зданий, памятников архитектуры и истории, которым там по 100, 200, до 1000 лет. Что угодно можно разрушить. И это вот только первый шаг. В здание Главного управления разведки уже ранее наносились удары. Поэтому, учитывая новый этап, понимаем, что нас будут терроризировать, пока не будет найден оптимальный выход из этой ситуации. Над этим работают, но для этого нужно время как минимум до ноября", - сказал эксперт.

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О персоне: Тимур Ткаченко

Тимур Ткаченко - украинский государственный деятель азербайджанского происхождения, начальник Киевской городской военной администрации с 31 декабря 2024 года, заместитель Министра развития общин и территорий Украины (27.09.2024 - до 31.12.2024), член Наблюдательного совета Укрпочты, бывший заместитель министра стратегических отраслей промышленности (15.08.2023 - 10.09.2024), бывший директор Департамента городского благоустройства исполнительного органа Киевской городской государственной администрации (КГГА), пишет Википедия.

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