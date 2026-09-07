Без потерь: Пугачева с сигарой показала редкую встречу со своим другом

Алла Пугачева показалась в компании близких друзей и сделала пожелание.

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Алла Пугачева встречает гостей/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева

Кратко:

Раймонд Паулс встретился с большой семьей на традиционном ужине

Как выглядела Алла Пугачева

Российская эстрадная певица Алла Пугачева, которая не поддерживает нападение террориста Путина на мирную Украину, поделилась в Instagram редкими кадрами ежегодной семейной встречи с легендарным композитором Раймондом Паулсом.

На снимке - большой обеденный стол, за которым собрались сразу несколько поколений семьи: от старших родственников до подростков и детей, а также сам маэстро.

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"Обязательное пожелание встретиться на следующий год без потерь. Да будет так!" - написала Пугачева, уточнив, что вечер прошел за музыкой и воспоминаниями.

Пугачева показала теплую встречу / Фото Instagram/alla_orfey

К слову, сама Алла Борисовна сидела с длинной сигарой рядом с мужем Максимом Галкиным.

Раймонд Паулс сейчас

Раймонду Паулсу в этом году исполнилось 90 лет - композитор по-прежнему остается одной из самых узнаваемых фигур латвийской и советской эстрады. В 2022 году в разговоре с журналистами LRT он говорил: "Я против всех войн!".

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О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва - советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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