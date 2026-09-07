Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Без потерь: Пугачева с сигарой показала редкую встречу со своим другом

Алена Кюпели
7 сентября 2026, 21:37обновлено 7 сентября, 22:07
google news Подпишитесь
на нас в Google
Алла Пугачева показалась в компании близких друзей и сделала пожелание.
Алла Пугачева
Алла Пугачева встречает гостей/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева

Кратко:

  • Раймонд Паулс встретился с большой семьей на традиционном ужине
  • Как выглядела Алла Пугачева

Российская эстрадная певица Алла Пугачева, которая не поддерживает нападение террориста Путина на мирную Украину, поделилась в Instagram редкими кадрами ежегодной семейной встречи с легендарным композитором Раймондом Паулсом.

На снимке - большой обеденный стол, за которым собрались сразу несколько поколений семьи: от старших родственников до подростков и детей, а также сам маэстро.

видео дня

"Обязательное пожелание встретиться на следующий год без потерь. Да будет так!" - написала Пугачева, уточнив, что вечер прошел за музыкой и воспоминаниями.

Пугачева показала теплую встречу
Пугачева показала теплую встречу / Фото Instagram/alla_orfey

К слову, сама Алла Борисовна сидела с длинной сигарой рядом с мужем Максимом Галкиным.

Раймонд Паулс сейчас

Раймонду Паулсу в этом году исполнилось 90 лет - композитор по-прежнему остается одной из самых узнаваемых фигур латвийской и советской эстрады. В 2022 году в разговоре с журналистами LRT он говорил: "Я против всех войн!".

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что Дмитрий Комаров впервые после развода с Александрой Кучеренко ответил на вопрос о личной жизни. Известный путешественник и телеведущий уже год как холостяк и ведет уединенный образ жизни.

Ранее также российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая активно поддерживает террористическую войну РФ против Украины, и которая якобы болеет раком груди, снова высказалась по поводу своей болезни.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Алла Пугачева

Алла Пугачёва - советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Алла Пугачева новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Лавров назвал циничное условие завершения войны: в Украине дали резкий ответ

Лавров назвал циничное условие завершения войны: в Украине дали резкий ответ

22:02Война
Путин может уступить: Зеленский раскрыл новый план США по войне и переговорам

Путин может уступить: Зеленский раскрыл новый план США по войне и переговорам

21:17Война
В Курской области столкнулись сразу два сверхсовременных истребителя РФ — что известно

В Курской области столкнулись сразу два сверхсовременных истребителя РФ — что известно

19:33Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке посетителей арт-галереи за 56 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке посетителей арт-галереи за 56 с

Легендарные соки в 3-литровых банках времен СССР: действительно ли они были натуральными

Легендарные соки в 3-литровых банках времен СССР: действительно ли они были натуральными

Как в Норвегии сохраняют тепло зимой: полезные решения для дома в морозы

Как в Норвегии сохраняют тепло зимой: полезные решения для дома в морозы

Нож станет острым, как бритва: как быстро заточить его дома

Нож станет острым, как бритва: как быстро заточить его дома

Мясо больше не прилипнет к сковороде: что нужно сделать перед жаркой

Мясо больше не прилипнет к сковороде: что нужно сделать перед жаркой

Последние новости

23:00

Ту-160 снарядили ракетами: Жданов назвал сроки и цели нового удара РФ

22:51

Им не нужна обрезка: какие растения ни в коем случае нельзя трогать осенью

22:23

"Холодный душ": Король нарушил молчание в отношении Гарри и Меган

22:08

Засор канализации исчезнет без химии: сантехник раскрыл хитрый фокус

22:02

Лавров назвал циничное условие завершения войны: в Украине дали резкий ответ

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
21:54

Зачем опытные хозяйки солят носки перед стиркой: полезный домашний трюк

21:37

Без потерь: Пугачева с сигарой показала редкую встречу со своим другом

21:17

Путин может уступить: Зеленский раскрыл новый план США по войне и переговорам

21:08

Как сказать "сдача" на украинском: на самом деле есть три разных эквивалента

Реклама
21:00

РФ будет готова к мирным переговорам с Украиной: в Le Figaro узнали сроки

20:49

Парфюм для стирки или кондиционер: что лучше для одежды и почемуВидео

20:03

Прополка больше не нужна: простой трюк поможет быстро избавиться от сорняковВидео

19:35

Победа ультраправых на выборах в Германии таит риски для Украины: предупреждение Мерца

19:33

В Курской области столкнулись сразу два сверхсовременных истребителя РФ — что известно

19:12

Названы сроки массированного удара по Украине: для одного региона особая угроза

19:10

Переговоры пошли не по плану Кремля: Коваленко раскрыл детали визита американцевмнение

18:57

В "ДНР" взорван причастный к убийствам офицеров СБУ и ГУР "киллер МГБ" – СМИ

18:51

Представителей фонда "Восточная Европа", где Федоров оформил бронь за один день, принудительно доставят на заседание парламентской ВСК

18:44

Замечают то, что скрыто от других: четыре даты рождения с особым даром

18:39

Хрустящие снаружи, сочные внутри: как приготовить идеальные деруны без муки и яиц

Реклама
18:36

"Обычную фасоль больше не сажаю": огородница назвала лучшую альтернативуВидео

18:35

Как навсегда отпугнуть пауков от дома: простой способ работает мгновенноВидео

18:27

Может ли стиральная машина сломаться из-за частого использования: ответ удивит многих

18:25

Индукционная плита в обычной розетке: как не сожечь проводку в домеВидео

18:13

Говорить "местный кулибин" не стоит: как на украинском назвать мастера на все руки

18:01

Бывшая Тома Круза показалась в объятиях бойфренда в Италии

17:55

Путин передал через посланников Трампа сигнал о войне: пойдет ли Кремль на компромисс

17:42

Рыбак хотел поймать маленького сома для сына, но подцепил речного "монстра"

17:22

Не сгниет и не прорастёт до весны: куда нужно положить картофель

17:20

"Откладывать рискованно": Витвицкая перед родами показала животикВидео

17:14

"Крым уже оценил": бойцы ГУР поразили российский бомбардировщик Су-24Видео

17:08

Громкость обвинений не соответствует качеству доказательной базы — политолог Постернак

17:05

Крысы больше не вернутся: 5 шагов, которые защитят от грызунов без ядаВидео

17:00

Невидимая угроза в доме: как быстро удалить плесень со старых обоев

16:49

Мясо больше не прилипнет к сковороде: что нужно сделать перед жаркой

16:26

Не узнать: дочь Кошевого показала редкое фото из-за границы

16:26

РФ разместила в Беларуси подразделения с "Орешником": в ГУР оценили угрозу для Украины

16:18

Доллар и евро резко полетели вниз: новый курс валют на 8 сентября

16:10

Путин выдвинул ещё более жёсткие условия для мира: что включает план Трампа для Украины

15:54

Ирисы отблагодарят пышным цветением: что нужно сделать с кустами в сентябре

Реклама
15:50

Дожить до 100 лет может каждый: женщина поделилась своими секретами

15:27

Стилист показала 5 осенних верхов на любую погоду: базовый гардероб 2026Видео

15:14

8 сентября - Рождество Богородицы: как отметить церковный праздник

15:12

Замиокулькас станет пышным и густым: понадобятся два продукта с кухни

15:06

Комендантский час в Киеве будет сокращен: Кличко назвал новые временные рамки

15:02

Гороскоп Таро на завтра 8 сентября: Девам - свежий взгляд, Рыбам - отпустить

14:42

Поездки детей Меган и Гарри в школу названы "самым опасным" риском

14:42

На сколько лет у России хватит ресурсов для войны: ответ главы ГУР

14:39

Как в Норвегии сохраняют тепло зимой: полезные решения для дома в морозы

14:21

Тест на IQ: нужно найти птицу среди самолетов и воздушных шаров за 12 секунд

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Регионы
Новости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять