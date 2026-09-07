"Обычную фасоль больше не сажаю": огородница назвала лучшую альтернативу

Собирать фасоль порциями в течение всего сезона и не тратить время на подвязку - огородница рассказала о лучших сортах, а также о правилах их посадки.

https://glavred.info/sad-ogorod/obychnuyu-fasol-bolshe-ne-sazhayu-ogorodnica-nazvala-luchshuyu-alternativu-10794773.html Ссылка скопирована

Стручковая фасоль - огородница назвала два самых удобных сорта / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Как выращивать фасоль

Почему нельзя замачивать фасоль

Как выращивать стручковую фасоль без подвязки

Стручковая фасоль может стать гораздо более удобной и практичной альтернативой обычной лущильной фасоли для тех, кто не хочет собирать весь урожай за один день и тратить часы на изнурительную переработку. Популярная блогерша, огородница и автор YouTube-канала "Разумное огородничество / Полезные советы / Биопрепараты" Дарья Дорошкевич поделилась собственным опытом выращивания сортов "Фруйдор" и "Фестивал" и рассказала о важных нюансах их посадки.

По словам специалистки, её подход к работе на огороде заключается в постепенном сборе плодов в течение всего лета. Это позволяет готовить свежие блюда или консервировать продукт небольшими удобными порциями.

видео дня

"И всё это нужно сделать за один день, чтобы полностью вымотаться. Я люблю, когда мы приходим на огород каждый день и каждый день или через день собираем небольшие урожаи, которые мы можем либо приготовить на сегодня, либо обработать для консервирования. И именно поэтому я выращиваю стручковую фасоль, а не обычную", - отметила Дарья Дорошкевич.

В чём же заключаются главные преимущества этих сортов и как избежать фатальных ошибок при посеве - выяснял Главред.

В чем преимущества кустовой фасоли "Фруйдор" и как часто её собирать

Главным плюсом сорта "Фруйдор" огородница называет волнообразное и длительное формирование стручков. На одном кусте одновременно созревают как готовые к употреблению плоды, так и совсем молодые завязи.

"Первый момент - это то, что она не созревает одновременно. Вы видите, что здесь есть как уже созревшие стручки фасоли, так и молодые. Соответственно, летом мы можем собрать урожай где-то 2–3 раза", - отмечает эксперт.

Кроме того, "Фруйдор" относится к компактным кустовым сортам. Для него не нужно сооружать сложные опоры или вкопывать колья, что значительно упрощает уход:

"Она кустовая, а не вьющаяся. Когда мы выращиваем обычную фасоль, она всегда вьющаяся. Для этого нужно место, вот все эти палки ставить, что не так просто. А кустовую выращивать гораздо проще: насадил - и подвязывать ничего не нужно", - отмечает Дарья Дорошкевич.

Смотрите видео о лучших сортах стручковой фасоли без волокон:

Что делать, если стручковая фасоль перезрела на кусте

Если вы не успели вовремя собрать урожай или уехали в отпуск - ничего страшного. Стручковая фасоль считается полностью универсальной культурой.

"Даже если вы забыли вовремя собрать стручковую фасоль, она затем наращивает более крупные стручки и формирует классические фасолины. Они высыхают на кусте, вы их просто собираете - и получаете обычную сухую фасоль для зимних блюд", - объясняет огородница.

Отдельным преимуществом сорта "Фруйдор" является полное отсутствие грубой боковой волокнистости. Даже в слегка перезрелом состоянии стручки остаются нежными, и их не нужно долго чистить руками перед варкой.

Как правильно сажать и ухаживать за фасолью "Фруйдор"

Перед высадкой семян сорта "Фруйдор" Дария Дорошкевич советует обязательно провести простую подготовительную процедуру.

"Единственное, о чём я вас очень прошу, - это замочить фасоль "Фруйдор" буквально на 12 часов, а затем посадить по 1–2 семечка в одну лунку. Всё, больше ничего не нужно. Несколько раз полили, а дальше, дай Бог, дождь - и этого будет более чем достаточно", - советует блогерша.

Культура не требует дополнительных подкормок, прекрасно растет самостоятельно и обогащает почву азотом, подготавливая участок для следующих растений.

Чем сорт "Фестиваль" отличается от "Фруйдора"

Второй любимый сорт огородницы - "Фестивал". Он также является стручковым и не имеет бокового волокна, однако обладает существенными отличиями: "Фестиваль" - вьющееся растение, образует длинные плоско-округлые стручки и отличается очень насыщенным концентрированным вкусом.

Растения активно разрастаются на опорах и выдерживают жару, а перезрелые стручки также дают отличную сухую фасоль на зиму.

Почему семена фасоли "Фестиваль" категорически нельзя замачивать

Это самое важное правило выращивания сорта "Фестиваль", нарушение которого полностью уничтожает будущий урожай. В отличие от "Фруйдора", семена "Фестиваля" нельзя держать в воде перед посадкой.

"Это засухоустойчивая фасоль. Категорически нельзя замачивать её семена перед посадкой! Если замачите - они просто распадутся на две половинки в воде, и эта фасоль никогда не взойдёт", - предупреждает Дарья Дорошкевич.

Она советует высаживать семена исключительно сухими:

"Когда вы сажаете её в сухую почву и один-два раза умеренно поливаете, она прекрасно растёт и плодоносит. Этот сорт идеально подойдёт для южных областей, хотя я успешно выращиваю его и в Киевской области", - делится специалистка.

Где лучше всего высаживать фасоль "Фестиваль"

Благодаря своей засухоустойчивости и высокой адаптивности сорт "Фестиваль" станет спасением для жарких регионов Украины.

Кроме того, Дарья Дорошкевич высаживает этот сорт на участках, где раньше росли томаты, поражённые фузариозом. Фасоль помогает оздоровить почву после этой опасной грибковой болезни, восстанавливая плодородие земли без применения агрессивной химии.

Что любит и чего не любит фасоль / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: "Умное огородничество / Полезные советы / Биопрепараты" "Умное огородничество / Полезные советы / Биопрепараты" - украинский YouTube-канал о современном и эффективном огородничестве, который ведет Дарья Дорошкевич, эксперт по разумному выращиванию овощей и основательница онлайн-школы Tasty Academy и магазина биопрепаратов "Умный огород". Автор канала обладает значительным практическим опытом. Дарья Дорошкевич рассказывает, что начала заниматься огородничеством после рождения детей, стремясь выращивать для семьи натуральные овощи. Она переехала из Киева за город и постепенно создала собственный огород, где экспериментирует с различными культурами и технологиями. Её подход основан на планировании участка, мульчировании, работе с органикой и отказе от лишних трудозатрат.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред