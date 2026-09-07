Тест на IQ: нужно найти птицу среди самолетов и воздушных шаров за 12 секунд

Самолеты, воздушные шары и воздушные змеи могут отвлекать внимание, ведь среди них спряталась птица.

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Нужно найти птицу среди самолетов / Фото: Galabingo

Оптические головоломки помогают проверить внимательность, наблюдательность и скорость восприятия информации. На первый взгляд изображение может показаться простым, однако среди большого количества похожих деталей спрятался объект, который нужно заметить как можно быстрее.

Как пишет The Sun, в этой головоломке нужно найти птицу, спрятавшуюся среди самолетов, воздушных шаров, воздушных змеев и облаков. На выполнение задания дается всего 12 секунд.

На изображении много похожих элементов, поэтому найти спрятанную птицу может быть непросто. Она расположена на одном из облаков, но из-за большого количества деталей её легко не заметить.

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Попробуйте установить таймер на 12 секунд и найти птицу. Внимательно осмотрите всё изображение и не отвлекайтесь на самолёты, воздушные шары и воздушных змеев.

Нужно найти птицу за 12 секунд / Фото: Galabingo

Оптические иллюзии и головоломки могут тренировать концентрацию, внимательность и способность быстро находить нужные объекты среди большого количества деталей. В то же время подобные задания не являются научным тестом на уровень интеллекта - это прежде всего развлечение для проверки наблюдательности.

Если вам не удалось найти птицу за 12 секунд, ниже можно проверить правильный ответ. Она спряталась на облаке, где её силуэт легко теряется среди других элементов изображения.

Ответ на головоломку / Фото: Galabingo

Ранее Главред рассказывал о других оптических головоломках, в одной из которых нужно было найти кота среди лисиц за 7 секунд.

Также можно проверить свою наблюдательность в тесте, где нужно было найти число 58 среди 56 за 7 секунд.

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