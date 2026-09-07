Спрятали во время Второй мировой: что туристы нашли в заросшем лесу

Туристы заметили в каменной стене алюминиевую банку, наполненную золотыми монетами. Рядом находился второй тайник с украшениями на $330 тысяч.

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Туристы нашли в лесу два тайника с золотом / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Что туристы обнаружили в алюминиевой банке посреди леса

От кого неизвестный владелец мог прятать золотое сокровище

Почему клад стоимостью $330 тысяч называют уникальной находкой

Двое туристов во время похода по горам Крконоше в Чехии обнаружили тайник, который мог оставаться нетронутым почти сто лет. В алюминиевой емкости и спрятанном рядом железном ящике находились сотни золотых монет, украшения и личные вещи общей стоимостью более 330 тысяч долларов.

Путешественники заметили небольшой алюминиевый контейнер, выступавший из щели в каменной стене посреди заросшего леса. Открыв его, они увидели 598 золотых монет, разделенных на 11 стопок и завернутых в черную ткань. Об этом пишет Popular Mechanics.

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Примерно в метре от первой находки туристы обнаружили второй тайник. В железном ящике лежали 16 портсигаров, десять браслетов, серебряный сетчатый кошелек, пудреница, расческа, цепочка с ключом и другие металлические предметы.

Общий вес монет и ценностей достиг примерно 6,8 килограмма. Туристы передали найденное сокровище специалистам Музея Восточной Богемии в Градец-Кралове.

Находка удивила даже археологов

Руководитель археологического отдела музея Мирослав Новак отметил, что люди прятали ценные вещи в земле с древнейших времен. Однако обнаруженное в Крконоше сокровище выделяется количеством драгоценного металла.

"Хранение ценных предметов в земле в виде сокровищ, так называемых кладов, было распространенной практикой с доисторических времен", - рассказал Мирослав Новак.

Находка удивила даже археологов / Фото: Museum of East Bohemia

По его словам, первоначально подобные тайники нередко имели религиозное значение. Позднее люди стали таким образом сохранять имущество во времена войн, преследований и политической нестабильности, рассчитывая однажды вернуться за ценностями.

Увиденное внутри алюминиевого контейнера поразило археолога.

"Когда он открыл ее, у меня отвисла челюсть", - признался Новак.

От кого могли прятать золото

Исследователи пока не установили, кому принадлежало сокровище и почему владелец за ним не вернулся. По одной из версий, ценности спрятали люди, спасавшиеся после аннексии региона нацистской Германией.

Исследователи пока не установили, кому принадлежало сокровище / Фото: Museum of East Bohemia

Существует и другое предположение: тайник могли создать местные немцы, опасавшиеся изгнания после окончания Второй мировой войны. Не исключается также, что золото принадлежало еврейской семье, пытавшейся сохранить имущество во время преследований.

"Трудно сказать, было ли это чешское, немецкое или еврейское золото", - заявил директор Музея Восточной Богемии Петр Грулич.

Ранее Главред писал о том, что работники случайно раскопали "золотой город". Обычная проверка перед строительством трассы обернулась сенсацией. Под землей нашли кельтское золото и десятки тысяч ценнейших артефактов.

Также стало известно о том, что супруги нашли в старом доме целые пачки денег. Старая банка под лестницей оказалась тайником с купюрами 1970-х. Супруги нашли более 1000 фунтов стерлингов, забытые в доме.

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Об источнике: Popular Mechanics Ресурс является авторитетным источником информации о том, как устроен мир. Он знакомим нашу аудиторию с последними новостями об инновациях и изобретениях в автомобильной, бытовой, научной, технологической и туристической сферах.

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