РФ подняла в небо Ту-95МС с ракетами: когда возможен массированный удар

Россия передислоцирует Ту-95МС с Дальнего Востока на аэродром "Оленья".

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РФ передислоцирует Ту-95МС на аэродром "Оленья"

По меньшей мере четыре бомбардировщика оснащены ракетами

РФ может готовить массированный ракетный удар на этой неделе

Россия завершает подготовку к возможному массированному ракетному удару по Украине. Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС осуществляют передислокацию с дальневосточного аэродрома "Украинка" на "Оленью" в Мурманской области. Об этом сообщил "Стратегическая авиация".

По данным наблюдателей, в воздухе находится неопределенное количество Ту-95МС. Они осуществляют передислокацию на аэродром "Оленья" с аэродрома "Украинка".

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Откуда и какими ракетами РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

По информации канала "еРадар", в воздухе находятся как минимум четыре Ту-95МС, которые осуществляют передислокацию с Дальнего Востока. По его данным, самолеты уже вооружены крылатыми ракетами.

Всего на аэродроме "Оленья" могут находиться шесть готовых к применению Ту-95МС. Еще четыре бомбардировщика Ту-160 - на Дальнем Востоке

Мониторинговые каналы предполагают, что массированный ракетный удар может произойти в течение этой недели. Одним из приоритетных направлений ближайших атак может стать энергетическая инфраструктура.

Какие новые цели для атак выбрала РФ - мнение эксперта

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире программы "Суперпропозиции" заявил, что Россия расширяет перечень объектов в Украине, которые может атаковать. После ударов по украинской логистике и складам в этом списке появились административные здания, а следующими целями могут стать объекты культурного наследия.

По его словам, российские войска могут перейти к атакам на исторические здания и памятники архитектуры.

"Понимаем, что дальше, согласно их плану, скорее всего, последует разрушение каких-то исторических зданий, памятников архитектуры и истории, которым там по 100, 200, до 1000 лет. Что угодно можно разрушить", - отметил Ступак.

Эксперт подчеркнул, что это может быть лишь очередным этапом российских атак. Он также напомнил, что здание Главного управления разведки уже ранее подвергалось атакам.

"Под новым этапом мы понимаем, что нас будут терроризировать, пока не будет найден оптимальный выход из этой ситуации. Над этим работают, но для этого потребуется время как минимум до ноября", - сказал Ступак.

Временное прекращение ударов - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил прибытие американских переговорщиков в РФ. Кремль приказал прекратить удары по Киеву. Прекращение ударов должно было начаться в полночь 5 сентября и действовать в течение трёх суток.

Президент Зеленский сообщил о готовности воздержаться от ударов по Москве на время переговоров. Президент подчеркнул, что режим без ударов касается субботы, воскресенья и понедельника.

Мониторинговый канал "еРадар" сообщил накануне о передислокации российских стратегических бомбардировщиков. По данным ресурса, бомбардировщики Ту-95МС осуществляют передислокацию с Дальнего Востока на западные аэродромы.

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О ресурсе: еРадар "еРадар" (еРадар | Воздушная тревога | Ракетная опасность) - это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, специализирующийся на: мониторинге воздушной обстановки;

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аналитике запусков ракет, взлётов авиации, активности БПЛА;

оперативных сводках во время массовых атак. Канал позиционирует себя как волонтёрский информационный ресурс, а не как официальный государственный источник. Подписчики: около 300 тысяч человек.

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