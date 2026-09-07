Туи будут пышными и зелеными: какая подкормка нужна в сентябре

После жаркого лета туи требуют особого внимания, ведь именно осенью закладывается основа их зимостойкости.

https://glavred.info/sad-ogorod/tui-budut-pyshnymi-i-zelenymi-kakaya-podkormka-nuzhna-v-sentyabre-10794635.html Ссылка скопирована

Чем подкормить туи в сентябре / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Как правильно ухаживать за туями в сентябре перед зимой

Чем подкормить туи осенью и какие удобрения лучше не использовать

Как приготовить натуральное удобрение для туй из банановых корок

Сентябрь - ключевой месяц для ухода за туями. После жаркого лета эти хвойные часто выглядят истощёнными: иголки тускнеют, рост замедляется.

Главред расскажет, как ухаживать за туями в сентябре, чтобы весной они оставались зелеными и не теряли своей декоративности.

видео дня

Почему осенняя подкормка так важна

Зима для хвойных - это период физиологической засухи. Замерзшая почва затрудняет доступ к воде, а холодный ветер высушивает ветви, пишет Kobieta Interia. Если растение входит в этот сезон ослабленным, весной у него могут появиться коричневые, увядшие побеги. Осенняя подкормка помогает укрепить корневую систему и древесину побегов, делая их устойчивыми к морозам и снеговым нагрузкам.

Какие элементы нужны туям осенью

В отличие от весенних удобрений, в сентябре азот следует исключить. Он стимулирует рост молодых побегов, которые не успеют окрепнуть и замерзнут. Основными компонентами осеннего ухода являются калий и фосфор.

Калий регулирует водный баланс, повышает морозостойкость и способствует созреванию древесины.

Фосфор стимулирует развитие корней и помогает растению накопить энергию для следующего сезона.

Благодаря этим элементам туи лучше усваивают питательные вещества из более глубоких слоев почвы и легче переносят зимние стрессы.

Натуральное удобрение из банановых корок

Простой и эффективный способ поддержать туи осенью - использовать кухонные отходы. Банановые кожуры содержат калий, фосфор, кальций и магний. Это настоящий источник микроэлементов, который постепенно обогащает почву.

Есть два проверенных метода:

Жидкое удобрение. Свежие кожуры трёх–четырёх бананов нарезают, заливают литром тёплой воды и настаивают в тёмном месте два дня. Полученную жидкость разбавляют водой в соотношении 1:1 и используют для полива.

Свежие кожуры трёх–четырёх бананов нарезают, заливают литром тёплой воды и настаивают в тёмном месте два дня. Полученную жидкость разбавляют водой в соотношении 1:1 и используют для полива. Сухой порошок. Кожуры высушивают в духовке, измельчают и смешивают с верхним слоем почвы вокруг растения. После внесения обязательно поливают, чтобы питательные вещества стали доступны корням.

Дополнительные советы

После подкормки рекомендуем замульчировать землю вокруг туй сухим компостом или корой. Это поможет удержать влагу и защитит корни от перепадов температуры. Важно не засыпать точку роста, чтобы избежать загнивания.

Смотрите видео о том, как защитить туи от вредителей:

Читайте также:

Об источнике: Kobieta Interia Kobieta Interia (kobieta.interia.pl) - польский женский портал, работающий в составе популярного интернет-портала Interia.pl. Сайт предлагает широкий спектр контента для женщин, включая статьи о красоте и моде, здоровье, отношениях, семейной жизни, воспитании детей, психологии, путешествиях и досуге. Портал публикует советы экспертов, вдохновляющие истории, тренды, рекомендации по уходу за собой, обзоры продуктов, рецепты, а также материалы о культуре и саморазвитии. Контент ориентирован на повседневные интересы и потребности современной женщины и помогает читательницам находить полезную информацию и вдохновение в различных аспектах жизни. Kobieta Interia также предоставляет возможности для взаимодействия с читателями, например, обсуждения в комментариях и форматы социальных сетей, что делает его активным и привлекательным ресурсом для женской аудитории в Польше.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред