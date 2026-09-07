Почему Кремль отказывается от мира: в ISW назвали план Путина касательно Украины

Аналитики убеждены, что Кремль не спешит заключать мирное соглашение, поскольку диктатор до сих пор верит в скорый захват всей Донецкой области.

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План Путина по войне не изменился / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, deepstatemap

Ключевые тезисы:

Кремль сохранил максималистские требования

Путину докладывают о "значительных успехах" на фронте

Диктатор не готов к каким-либо существенным компромиссам

Российский диктатор Владимир Путин не готов к существенным компромиссам на переговорах о завершении войны и по-прежнему рассчитывает достичь своих целей исключительно военным путем. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Фактически Москва осталась на позициях, которые диктатор озвучил еще в июне 2024 года. Речь идет о полном выводе украинских войск из Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей - включая территории, которые РФ не контролирует, - так называемую "демилитаризацию" и "денацификацию" Украины, а также отказ Киева от вступления в НАТО.

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Публичный комментарий помощника Путина Юрия Ушакова после встречи с американской делегацией аналитики трактуют как сигнал о неизменности курса: Кремль по-прежнему не готов уступать ни в чем существенном из собственного перечня условий.

Генералы лгут Путину о положении на фронте

Причину такой упрямости в ISW ищут не только в политике, но и в системе докладов, которая доходит до кабинета главы Кремля. Ушаков рассказывал, что диктатор информировал Уиткоффа и Кушнера о "значительных успехах" российских войск вдоль линии боевого столкновения, - аналитики называют это преувеличением, не соответствующим реальности.

"Ложь и искажение информации российскими военными командирами на многих уровнях, вероятно, приводят к тому, что Путин укрепляется в убеждении, что российские войска могут достичь поставленных целей в Донецкой области к концу 2026 года, и поэтому ему не нужно идти ни на какие компромиссы в своих целях", - говорится в отчете.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Еще до приезда американцев в Москву настроения в окружении диктатора описал анонимный собеседник, знакомый с ситуацией.

"Человек, близкий к Кремлю, заявил перед визитом Уиткоффа и Кушнера в Москву, что мирного соглашения не будет, пока российские войска не захватят остальную часть Донецкой области, и отметила, что Путин уверен, что российские войска смогут захватить всю Донецкую область до конца 2026 года - последнего срока, установленного Кремлем для достижения этой цели", - отметили аналитики.

Путин меняет сроки захвата Донецкой области

В ISW добавили, что с февраля 2022 года Путин называл как минимум 15 различных дат, когда Донецкая область должна была перейти под контроль РФ. Самая свежая из них - 31 декабря 2026 года.

"Российские войска не уложатся в новый срок, установленный Путиным, - захват всей Донецкой области до 31 декабря 2026 года. Россияне ведут бои за Константиновку с октября 2025 года и уже 11 месяцев не могут ее захватить. Не говоря уже о том, чтобы войти или захватить другие города Крепостного пояса - Славянск, Краматорск и Дружковку - и не смогут захватить все три в течение оставшихся четырех месяцев 2026 года, учитывая, что им не удалось завершить захват ни одного из них почти за год", - убеждены аналитики.

Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

Они отмечают, что Путину нужна ощутимая информационная победа для россиян, которым он обещал результат в обмен на готовность терпеть бремя войны. Представление Кремля о поле боя, подчеркивают в ISW, остается оторванным от реальных оборонных возможностей Украины и от деградировавшего наступательного потенциала самой РФ.

"Российские войска не захватят Донецкую область до 2032 года при нынешних темпах продвижения, если они вообще смогут ее захватить", - подытожили в ISW.

Когда может начаться режим прекращения огня

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что условия для прекращения огня между Украиной и Россией вряд ли будут сформированы до весны 2027 года. При этом переговорный процесс может возобновиться уже в конце сентября.

По его словам, сейчас обе страны находятся в очередном витке военного противостояния, пытаясь улучшить свои позиции перед возможным дипломатическим урегулированием.

"Хотя переговоры могут возобновиться в этом месяце, условия для прекращения огня вряд ли будут созданы до весны (2027 года, - ред.). Ожидается, что Россия попытается сломить Украину еще одной стратегической зимней кампанией бомбардировок - четвертой за время войны. Переговоры рано или поздно к чему-то приведут. Нельзя воевать всю жизнь", - подчеркнул он.

Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

Война - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина допускает возобновление переговоров с Россией, однако самые сложные вопросы, в частности территориальный, могут быть окончательно урегулированы только на уровне глав государств.

Командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко говорил, что активизация переговоров между США, Украиной и Россией еще не означает, что боевые действия завершатся в ближайшее время. Украине не стоит воспринимать дипломатические контакты как гарантию скорого прекращения войны.

В то же время диктатор Владимир Путин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке заявил, что урегулировать войну должны прежде всего сами стороны конфликта - Москва и Киев, а роль других государств сводится к содействию этому процессу.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчёты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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