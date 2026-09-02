Трамп заговорил о завершении войны в Украине: что призывал сделать

Кроме того, президент США заявил о заинтересованности Вашингтона в поддержании хороших отношений с Россией и Украиной.

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Трамп сделал новое заявление о войне в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот, ОП

Главное из заявлений Трампа:

Украина и Россия должны прекратить "глупую войну"

Между Зеленским и Путиным существует "огромная вражда"

США хотят поддерживать хорошие отношения с Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина должны прекратить "эту глупую войну", а США хотят поддерживать хорошие отношения с обеими странами.

Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.

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Комментируя войну, Трамп подчеркнул необходимость прекращения боевых действий. Он назвал войну "глупой" и заявил, что между президентами Украины и России существует значительная вражда.

"Им следует прекратить эту глупую войну, а мы продолжаем, и я прекратил восемь войн, восемь. Некоторые из них считались бы гораздо более сложными для прекращения, чем эта, и я добился их прекращения", - сказал президент США.

В то же время президент США заявил, что Вашингтон стремится поддерживать хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной.

"Я хочу этого, знаете, мы хотим иметь хорошие отношения с Россией, Украиной, со всеми. Это было бы замечательно для бизнеса", - сказал Трамп.

Он также упомянул о природных ресурсах России, отметив, что там есть "замечательные земли" и "очень ценные земли".

Мирный план США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Когда закончится война в Украине - прогноз

Главред писал , что, по словам руководителя политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игоря Рейтеровича, у Украины действительно есть шанс увидеть существенные изменения на фронте и в переговорном процессе еще до наступления зимы.

В то же время речь сейчас идет не об окончательном урегулировании конфликта, а о значительно более ограниченном формате развития событий. Вероятность переговоров и условного замораживания войны - примерно 30%.

Война в Украине - последние новости

Как писал ранее Главред, напряженность в войне после 20 сентября вряд ли снизится. Наоборот, как заявил политолог Владимир Фесенко, после выборов в РФ может начаться новый этап эскалации. По его словам, один из возможных сценариев - проведение выборочной мобилизации в России. В частности, об этом свидетельствуют данные украинской разведки.

Кроме того, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия будет продолжать войну против Украины, если Киев не признает оккупированные территории. Он также отметил, что контакты РФ с западными странами по вопросу Украины практически прекратились.

Напомним, что украинские войска в августе 2026 года освободили больше территории, чем оккупировала армия РФ за тот же период: не менее 129,81 кв. км против 90,35 кв. км российских завоеваний.

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О персоне: Игорь Рейтерович Игорь Вячеславович Рейтерович - кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма

Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса

Шевченко. В 1999–2002 гг. работал политическим аналитиком в Агентстве стратегических исследований и технологий "ВИКНА". В 2003–2006 гг. занимал должность ведущего политического аналитика БФ "Содружество", заместителя главного редактора журнала "Национальный интерес", главного редактора "Краткого обзора информационного пространства Украины". Начиная с 2006 года посвятил себя научной и преподавательской деятельности. С 2021 года - доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального

университета имени Тараса Шевченко.

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