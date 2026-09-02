Украина уничтожила сразу две российские "птички": Генштаб раскрыл результаты

Российская авиация потеряла МиГ-29 и Ка-27.

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Российские Ка-27 и МиГ-29 / Коллаж: Главред, фото: wikipedia.org

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Подтверждено уничтожение Ка-27 и МиГ-29

Поражены склады боеприпасов и ТС в Донецкой области

В Брянской области уничтожен район с вооружением и техникой

Силы обороны Украины 1 сентября и в ночь на 2 сентября нанесли удары по ряду военных целей российских оккупантов. Уничтожены самолет МиГ-29 и вертолёт Ка-27. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В Владимировке Донецкой области украинские военные нанесли удар по складу боеприпасов российских оккупантов. Также в Очеретино Донецкой области был поражен склад материально-технических средств одного из подразделений противника.

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Кроме того, в Речице Брянской области РФ украинские силы нанесли удар по району сосредоточения вооружения и военной техники россиян. Масштаб нанесённого ущерба в настоящее время уточняется.

МиГ-29 / Инфографика: Главред

По результатам анализа дополнительных данных Силы обороны также подтвердили уничтожение российского вертолета Ка-27. Он был поражен 30 августа в районе аэродрома "Ейск" в Краснодарском крае РФ.

Одновременно подтверждено уничтожение российского истребителя МиГ-29. Самолет был поражен 27 августа в районе аэродрома "Миллерово" Ростовской области РФ.

"Работа по ключевым военным целям противника продолжается", - заявили в Генштабе.

Как Украина ответит России на атаки - разъяснение ОП

Россия сознательно выбрала путь эскалации, превратив 1 сентября в очередной день атак на Украину. Киев готовит жесткий и соразмерный ответ, заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Он подчеркнул, что Украина будет действовать в рамках права на самооборону и системно наносить удары по военным целям на территории РФ.

"Российское небо больше не является безопасным. Это новая реальность, о которой мы официально предупреждаем международные авиакомпании, страховщиков и партнеров. Наши дальнобойные средства будут систематически наносить удары по военным целям на территории врага", - заявил глава ОП.

В то же время Буданов отметил, что Украина уважает дипломатические усилия партнеров и готова к точечным паузам в боевых действиях, если они будут способствовать реальному завершению войны.

Ликвидация российской авиации - новости по теме

Напомним, российские СМИ сообщили о катастрофе истребителя вблизи Звенигорода. Вероятно, разбился новый Су-57Д во время демонстрационного полета.

Также Россия потеряла самолет L-39 "Альбатрос" в Краснодарском крае. Причиной катастрофы стало выполнение фигур высшего пилотажа на малой высоте во время учебного полета.

Как ранее сообщал Главред, Генштаб ВСУ сообщил о поражении МиГ-29 на аэродроме "Миллерово". По данным Генштаба, повреждения зафиксированы 24 августа.

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Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.

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