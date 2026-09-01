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"Мы предупреждаем": Буданов раскрыл, сколько Украина будет хозяйничать в небе РФ

Руслана Заклинская
1 сентября 2026, 23:04
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Кирилл Буданов предупредил Россию о системных ударах по военным целям после атак РФ на Украину.
'Мы предупреждаем': Буданов раскрыл, сколько Украина будет хозяйничать в небе РФ
Запуск украинского БПЛА, Кирилл Буданов / Коллаж: Главред, фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official, 26-я артиллерийская бригада им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича

Ключевые тезисы Буданова:

  • РФ сознательно выбрала путь эскалации и атаковала Украину 1 сентября
  • Российское небо больше не является безопасным
  • Украинские дроны и ракеты будут господствовать в небе РФ, пока длится война

Россия сознательно выбрала путь эскалации, превратив 1 сентября в очередной день атак на Украину. Киев готовит жесткий и соразмерный ответ. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Буданов подчеркнул, что российские удары в День знаний были направлены не только против военных объектов, но и создали угрозу для украинских детей и гражданской инфраструктуры.

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"Кремль сознательно выбрал путь эскалации, превратив 1 сентября в очередной день террора против украинских детей и гражданской инфраструктуры", - заявил глава ОП.

Ключевые цели в РФ: куда дотянется Украина ракетой FP-9
Ключевые цели в РФ / Инфографика: Главред

Он также подчеркнул, что Украина будет действовать в рамках права на самооборону и поддержал решение президента Владимира Зеленского относительно дальнейших действий в ответ на российскую агрессию.

"Российское небо больше не является безопасным. Это новая реальность, о которой мы официально предупреждаем международные авиакомпании, страховщиков и партнеров. Наши дальнобойные средства будут систематически наносить удары по военным целям на территории врага", - подчеркнул Буданов.

В то же время глава ОП заявил, что Украина уважает дипломатические усилия международных партнеров и готова поддерживать точечные паузы в боевых действиях. Однако, по его словам, это возможно лишь при условии реальных шагов, направленных на завершение войны.

"Но пока продолжается агрессия, украинские дроны и ракеты будут хозяйничать в российском небе", - добавил Буданов.

Почему Россия атакует пункты пропуска на границе - объяснение эксперта

Советник президента Украины по технологическим вопросам Сергей "Флэш" Бескрестнов в эфире Liga.net заявил, что Россия пытается вывести из строя украинские пункты пропуска на западной границе, чтобы затруднить логистику и поставки через Европу.

Он подчеркнул, что россияне целенаправленно атакуют объекты, через которые проходят транспортные потоки и обеспечивается связь Украины с европейскими государствами. Бескрестнов пояснил, что цель таких атак - нарушить украинскую логистику и затруднить торговлю с ЕС.

"Мы понимаем, почему это происходит: они пытаются разрушить нашу логистику", - подчеркнул он.

Война в Украине - последние новости

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал удары по Киеву сознательной тактикой. Он также обозначил четыре условия для оказания давления на Россию и усиления противовоздушной обороны.

Как ранее сообщал Главред, президент Зеленский предупредил об опасности полетов над Россией. Он заявил, что Украина закрывает небо над РФ.

В свою очередь, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия требует признания оккупированных территорий в качестве условия для мирного урегулирования. Он подчеркнул, что Москва не видит возможности для мира без признания "реалий на местах".

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О персоне: Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986 г., г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 г. по 2 января 2026 г.), генерал-лейтенант.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018–2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис президента Украины.

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