'Мы предупреждаем': Буданов раскрыл, сколько Украина будет хозяйничать в небе РФ

Ключевые тезисы Буданова:
- РФ сознательно выбрала путь эскалации и атаковала Украину 1 сентября
- Российское небо больше не является безопасным
- Украинские дроны и ракеты будут господствовать в небе РФ, пока длится война
Россия сознательно выбрала путь эскалации, превратив 1 сентября в очередной день атак на Украину. Киев готовит жесткий и соразмерный ответ. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов.
Буданов подчеркнул, что российские удары в День знаний были направлены не только против военных объектов, но и создали угрозу для украинских детей и гражданской инфраструктуры.
"Кремль сознательно выбрал путь эскалации, превратив 1 сентября в очередной день террора против украинских детей и гражданской инфраструктуры", - заявил глава ОП.
Он также подчеркнул, что Украина будет действовать в рамках права на самооборону и поддержал решение президента Владимира Зеленского относительно дальнейших действий в ответ на российскую агрессию.
"Российское небо больше не является безопасным. Это новая реальность, о которой мы официально предупреждаем международные авиакомпании, страховщиков и партнеров. Наши дальнобойные средства будут систематически наносить удары по военным целям на территории врага", - подчеркнул Буданов.
В то же время глава ОП заявил, что Украина уважает дипломатические усилия международных партнеров и готова поддерживать точечные паузы в боевых действиях. Однако, по его словам, это возможно лишь при условии реальных шагов, направленных на завершение войны.
"Но пока продолжается агрессия, украинские дроны и ракеты будут хозяйничать в российском небе", - добавил Буданов.
Почему Россия атакует пункты пропуска на границе - объяснение эксперта
Советник президента Украины по технологическим вопросам Сергей "Флэш" Бескрестнов в эфире Liga.net заявил, что Россия пытается вывести из строя украинские пункты пропуска на западной границе, чтобы затруднить логистику и поставки через Европу.
Он подчеркнул, что россияне целенаправленно атакуют объекты, через которые проходят транспортные потоки и обеспечивается связь Украины с европейскими государствами. Бескрестнов пояснил, что цель таких атак - нарушить украинскую логистику и затруднить торговлю с ЕС.
"Мы понимаем, почему это происходит: они пытаются разрушить нашу логистику", - подчеркнул он.
Война в Украине - последние новости
Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал удары по Киеву сознательной тактикой. Он также обозначил четыре условия для оказания давления на Россию и усиления противовоздушной обороны.
Как ранее сообщал Главред, президент Зеленский предупредил об опасности полетов над Россией. Он заявил, что Украина закрывает небо над РФ.
В свою очередь, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия требует признания оккупированных территорий в качестве условия для мирного урегулирования. Он подчеркнул, что Москва не видит возможности для мира без признания "реалий на местах".
Читайте также:
- Зачем Россия атакует контрольно-пропускные пункты на границе: "Флеш" назвал истинную причину
- Постоянный представитель РФ при ООН выдвинул Украине ультиматум и пригрозил продолжить войну
- Украина закрывает воздушное пространство над РФ – Зеленский выдвинул ультиматум Кремлю
О персоне: Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (род. 4 января 1986 г., г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 г. по 2 января 2026 г.), генерал-лейтенант.
С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018–2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.
В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.
2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис президента Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред