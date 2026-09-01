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Никаких разговоров с женой: миллионер раскрыл необычные правила брака

Константин Пономарев
1 сентября 2026, 17:17
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Миллионер Джеймс Дули рассказал, почему не разговаривает с женой до 15:00, не дарит ей дорогие вещи и считает воспоминания главным семейным богатством.
Миллионер раскрыл необычные правила брака
Миллионер раскрыл необычные правила брака / Коллаж Главред, фото: Jam Press

Вы узнаете:

  • Почему миллионер не разговаривает с женой до 15:00
  • Чем супруги заменили дорогие подарки и украшения
  • Как необычные семейные правила помогают сохранять брак

Британский предприниматель Джеймс Дули рассказал, какие семейные правила помогают ему совмещать управление 17 компаниями, воспитание троих детей и отношения с супругой. В рабочее время миллионер старается не разговаривать с женой, а вместо традиционных подарков предлагает ей совместные путешествия и яркие впечатления.

42-летний бизнесмен из Манчестера женат на Керри восемь лет, а вместе супруги уже 16 лет. За это время они прошли путь от жизни в доме матери Джеймса до управления бизнесом, который, по его словам, приносит около 10 миллионов фунтов стерлингов в год. Об этом пишет Mirror.

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Почему супруги не разговаривают в течение дня

Джеймс активно инвестирует в 17 компаний, в которых работают более 300 сотрудников. Чтобы сохранять концентрацию, во время рабочего дня он практически не общается с супругой.

"Мы никогда не разговариваем днем, потому что любое отвлечение может занять 23 минуты, прежде чем мы снова войдем в состояние потока", - объяснил предприниматель.

Он подчеркнул, что Керри может связаться с ним, если произойдет нечто серьезное. В остальных случаях супруги стараются не отвлекать друг друга до завершения основной части рабочего дня.

Во время рабочего дня мужчина практически не общается с супругой
Во время рабочего дня мужчина практически не общается с супругой / Фото: Jam Press

"Когда я работаю, я предельно сосредоточен и не хочу отвлекаться, если только это не что-то серьезное", - добавил Джеймс.

При этом после 15:00 предприниматель полностью меняет распорядок. Период с 15:00 до 19:00 он посвящает жене и трем детям младше пяти лет. Сотрудники знают, что в эти часы связаться с руководителем практически невозможно.

"В мгновение ока дети станут подростками и захотят заниматься своими делами. Для меня очень важен баланс между работой и личной жизнью", - признался британец.

Бизнес-идеи не дают миллионеру спать

Джеймс рассказал, что может проснуться среди ночи из-за очередной идеи и сразу отправиться работать в садовый офис. По его словам, супруга привыкла к такому режиму и знает, когда ему необходимо побыть одному.

"Бывают моменты, когда я просыпаюсь в час ночи с новыми безумными идеями, от которых мне нужно избавиться. Жена понимает, что лучше мне встать и пойти в садовый офис, потому что иначе я буду беспокойным и не смогу уснуть", - рассказал мужчина.

Жена помогает мужу оценивать новые проекты более объективно
Жена помогает мужу оценивать новые проекты более объективно / Фото: Jam Press

Керри также помогает мужу оценивать новые проекты более объективно. Сам предприниматель признает, что подвержен страху упустить выгодную возможность и так называемому "синдрому погони за блестящими безделушками".

"Я вижу хорошее в каждой возможности, но жена иногда выступает в роли адвоката дьявола и рассказывает мне обо всех недостатках, чтобы я мог принимать взвешенные решения", - отметил Джеймс.

Почему миллионер не покупает жене дорогие подарки

Несмотря на высокий доход, бизнесмен не дарит Керри дизайнерские сумки, украшения и другие дорогостоящие вещи. Он предпочитает вкладывать деньги в совместные впечатления и семейные воспоминания.

"На самом деле я никогда не покупаю ей подарки. Время и воспоминания значат для меня больше, чем что-либо, что можно завернуть. Я всегда буду отдавать приоритет времени и воспоминаниям, а не материальным подаркам", - объяснил предприниматель.

Миллионер не покупает жене дорогие подарки
Миллионер не покупает жене дорогие подарки / Фото: Jam Press

Семья все же позволяет себе крупные покупки. Среди них Джеймс назвал дом для отдыха в Уэльсе, гидроцикл и несколько скаковых лошадей. Однако он считает их не символами роскоши, а возможностью проводить больше времени вместе.

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Об источнике: The Mirror

The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

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