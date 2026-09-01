Никаких разговоров с женой: миллионер раскрыл необычные правила брака

Вы узнаете:
- Почему миллионер не разговаривает с женой до 15:00
- Чем супруги заменили дорогие подарки и украшения
- Как необычные семейные правила помогают сохранять брак
Британский предприниматель Джеймс Дули рассказал, какие семейные правила помогают ему совмещать управление 17 компаниями, воспитание троих детей и отношения с супругой. В рабочее время миллионер старается не разговаривать с женой, а вместо традиционных подарков предлагает ей совместные путешествия и яркие впечатления.
42-летний бизнесмен из Манчестера женат на Керри восемь лет, а вместе супруги уже 16 лет. За это время они прошли путь от жизни в доме матери Джеймса до управления бизнесом, который, по его словам, приносит около 10 миллионов фунтов стерлингов в год. Об этом пишет Mirror.
Почему супруги не разговаривают в течение дня
Джеймс активно инвестирует в 17 компаний, в которых работают более 300 сотрудников. Чтобы сохранять концентрацию, во время рабочего дня он практически не общается с супругой.
"Мы никогда не разговариваем днем, потому что любое отвлечение может занять 23 минуты, прежде чем мы снова войдем в состояние потока", - объяснил предприниматель.
Он подчеркнул, что Керри может связаться с ним, если произойдет нечто серьезное. В остальных случаях супруги стараются не отвлекать друг друга до завершения основной части рабочего дня.
"Когда я работаю, я предельно сосредоточен и не хочу отвлекаться, если только это не что-то серьезное", - добавил Джеймс.
При этом после 15:00 предприниматель полностью меняет распорядок. Период с 15:00 до 19:00 он посвящает жене и трем детям младше пяти лет. Сотрудники знают, что в эти часы связаться с руководителем практически невозможно.
"В мгновение ока дети станут подростками и захотят заниматься своими делами. Для меня очень важен баланс между работой и личной жизнью", - признался британец.
Бизнес-идеи не дают миллионеру спать
Джеймс рассказал, что может проснуться среди ночи из-за очередной идеи и сразу отправиться работать в садовый офис. По его словам, супруга привыкла к такому режиму и знает, когда ему необходимо побыть одному.
"Бывают моменты, когда я просыпаюсь в час ночи с новыми безумными идеями, от которых мне нужно избавиться. Жена понимает, что лучше мне встать и пойти в садовый офис, потому что иначе я буду беспокойным и не смогу уснуть", - рассказал мужчина.
Керри также помогает мужу оценивать новые проекты более объективно. Сам предприниматель признает, что подвержен страху упустить выгодную возможность и так называемому "синдрому погони за блестящими безделушками".
"Я вижу хорошее в каждой возможности, но жена иногда выступает в роли адвоката дьявола и рассказывает мне обо всех недостатках, чтобы я мог принимать взвешенные решения", - отметил Джеймс.
Почему миллионер не покупает жене дорогие подарки
Несмотря на высокий доход, бизнесмен не дарит Керри дизайнерские сумки, украшения и другие дорогостоящие вещи. Он предпочитает вкладывать деньги в совместные впечатления и семейные воспоминания.
"На самом деле я никогда не покупаю ей подарки. Время и воспоминания значат для меня больше, чем что-либо, что можно завернуть. Я всегда буду отдавать приоритет времени и воспоминаниям, а не материальным подаркам", - объяснил предприниматель.
Семья все же позволяет себе крупные покупки. Среди них Джеймс назвал дом для отдыха в Уэльсе, гидроцикл и несколько скаковых лошадей. Однако он считает их не символами роскоши, а возможностью проводить больше времени вместе.
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Об источнике: The Mirror
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