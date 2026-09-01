Кусты ежевики будут усыпаны ягодами: какие побеги нужно обрезать осенью

Чтобы ежевика хорошо перезимовала и порадовала щедрым урожаем в следующем сезоне, осенью куст нужно правильно обрезать.

https://glavred.info/sad-ogorod/kusty-ezheviki-budut-usypany-yagodami-kakie-pobegi-nuzhno-obrezat-osenyu-10793201.html Ссылка скопирована

Когда и как правильно обрезать ежевику / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Когда лучше всего обрезать ежевику осенью

Какие побеги ежевики нужно удалить, а какие оставить

Что делать с молодыми побегами ежевики перед зимой

Ежевика нуждается в регулярной и грамотной обрезке. Если оставить старые побеги, которые уже отплодоносили, они не принесут пользы, а лишь будут загущать растение. Зато молодые побеги, появившиеся в этом году, станут основой урожая следующего сезона.

видео дня

Главред расскажет, когда и как правильно обрезать ежевику осенью.

Когда проводить обрезку

Лучшее время для обрезки ежевики - осень, сразу после сбора урожая, пишет Deccoria. Обычно это сентябрь или октябрь, в зависимости от климатических условий в вашем регионе. Важно успеть до первых заморозков, чтобы растение успело восстановиться.

Как правильно обрезать ежевику

Первым шагом является удаление старых побегов, которые уже дали плоды. Их легко узнать по остаткам ягод, тонким концам и отсутствию листьев. Такие ветки срезают как можно ниже, у самой земли, используя чистый и острый секатор. Это освобождает место для молодых побегов и улучшает циркуляцию воздуха внутри куста.

Далее следует оценить приросты этого года. Слабые, поврежденные или больные побеги лучше удалить, чтобы они не отнимали силы у здоровых. Основные молодые ветки можно немного укоротить, оставив боковые отростки длиной около 25–30 см. Если куст слишком загущен, стоит оставить только 4–6 самых крепких побегов - именно они обеспечат самый большой урожай в следующем году.

Отобранные сильные побеги рекомендуется подвязать к опорам. Это делается для того, чтобы они росли равномерно, получали достаточно света и не ломались под весом ягод. Для подвязки подойдут джутовые веревки или специальные садовые ленты.

Не менее важным этапом является удаление корневых отростков. Они часто имеют колючки и постепенно превращают куст в дикий, вытесняя культурные побеги. Их срезают у самой земли, чтобы не допустить разрастания.

Что любит и чего не любит ежевика / Инфографика: Главред

Почему обрезка важна

Старые побеги ежевики после плодоношения естественным образом отмирают, но их быстрое удаление помогает растению сохранить силы. Правильная обрезка обеспечивает лучшую освещенность, вентиляцию и развитие молодых побегов. В результате в следующем году куст дает больше ягод, они становятся крупнее и слаще.

Смотрите видео о том, как правильно обрезать ежевику:

Читайте также:

Об источнике: Deccoria Deccoria - это польский лайфстайл-ресурс, специализирующийся на материалах о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, уборке и оформлении интерьеров. Входит в медиагруппу Interia - одну из крупнейших цифровых медиаплатформ Польши. После интеграции в экосистему Interia портал значительно расширил аудиторию. Ориентирован на массовую аудиторию - публикует практические советы для дома и сада, сезонные инструкции, лайфхаки и тренды. Отдельные разделы посвящены растениям, удобрениям, вредителям, календарям посадок и сезонным работам.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред