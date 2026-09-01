Беспокоится за наследство: почему принц Гарри вернулся в Великобритании

Инсайдер полагает, что принц Гарри вернулся в Британию из-за денег.

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Принц Гарри вернулся / коллаж: Главред, фото: royal.uk/, instagram.com/sussexroyal/

Кратко:

Почему Гарри вернулся

Что говорят инсайдеры

Возвращение принца Гарри в Великобританию обусловлено растущими финансовыми опасениями, в то время как его отец, король Карл III, больной раком, всё ещё находится на троне.

Как сообщает RadarOnline.com, 41-летний Гарри хочет убедиться, что он прочно вернулся в королевскую семью и снова будет в хороших отношениях со своим 77-летним отцом, чтобы обеспечить себе солидное наследство и не оказаться "герцогом без денег", как утверждает инсайдер.

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Меган Маркл и принц Гарри уже в Великобритании / Фото Instagram/meghan

Это заявление сделал королевский биограф Роберт Джобсон в подкасте The Royalist, за два дня до прибытия Гарри и его жены Меган Маркл в Бирмингем, Англия, чтобы начать новую жизнь после ухода из Калифорнии после бегства из Великобритании после "Мегзита" 2020 года.

"Гарри возвращается, потому что знает, кто распоряжается деньгами. Он также знает, что когда его брат станет королем, он, вероятно, мало что получит. Поэтому нужно всё уладить сейчас", - поделилась автор книги "Наследие Виндзоров", имея в виду отчужденного брата герцога, принца Уильяма, который должен взойти на престол после смерти Чарльза.

Считается, что Сассексы испытывают серьезные финансовые трудности после того, как, по сообщениям, растратили большую часть огромных денег, полученных от их ныне не существующей сделки со Spotify и сокращенного партнерства с Netflix в США.

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Отметим, как сообщал Главред, ранее переезд принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию оказался не таким самостоятельным, как казалось на первый взгляд.

Ранее также перестало биться сердце известного актера театра и кино, заслуженного артиста Украины Леонида Леонидовича Марченко. Деятель искусств отошел в вечность на 88-м году жизни.

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О персоне: принц Гарри Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия. 10 апреля 2025 года приехал с необъявленным визитом во Львов и посетил центр реабилитации гражданских медиков и раненых военных и встретился с 10-летним парнем, который выжил, но потерял мать после удара по Виннице российскими оккупантами. Сам Гарри сообщил, что это его первый, но не последний визит в Украину.

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