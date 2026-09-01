"Делают детей участниками войны": Зеленский сделал заявление об обстрелах РФ

Оккупанты не обращают внимания даже на то, что у детей сегодня важный день, и цинично наносят удары по Украине.

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Зеленский прокомментировал российские обстрелы 1 сентября / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/V_Zelenskiy_official

Что сказал Зеленский:

РФ не прекращает террор даже в дни, когда у детей праздник

Москва пытается сорвать новый учебный год в Украине

"Дипломатия по-плану" вызывает неприятное чувство у украинцев

Страна-агрессор Россия сегодня, 1 сентября, атаковала Украину различными видами вооружения. Эти обстрелы прокомментировал во время посещения восстановленного лицея в Киевской области президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам в комментарии ТСН, россияне цинично атаковали украинские города в день, когда у детей начинается учебный год.

видео дня

"Первое сентября, дети. Даже среди врагов любого рода есть понимание, что дети – это дети. А россияне делают детей участниками войны", – подчеркнул он.

Президент также заявил во время общения с журналистами, что сейчас нет самого главного для школьников и всех украинцев - мира, а оккупанты еще и к этому хотят сорвать учебный год.

Также Зеленский отметил, что возникает неприятное ощущение, когда, что кто-то отдыхает, а кто-то борется за жизнь.

"Последние две недели весь мир, Европа и страны, которые нам помогают, - на каникулах. И это оставляет очень неприятный осадок. Не могу не поделиться им... ощущением, знаете... "дипломатия по плану". То есть, когда отпуск, то отпуск", - добавил глава государства.

Сколько еще продлится шахедный террор РФ

Главред писал, что по словам руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова, российская армия может продолжать атаки на Украину с использованием реактивных беспилотников по меньшей мере до парламентских выборов в России.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Поэтому оккупанты будут интенсивно атаковать Украину как минимум до 18–20 сентября. Таким образом, Москва пытается создать для россиян "картинку победы", которую не может обеспечить реальными результатами на поле боя.

Учебный год 2026-2027 - последние новости

Напомним, Главред писал, что решения о формате обучения в этом году принимаются с учетом ситуации на местах и ​​наличия безопасного пространства в каждом конкретном заведении.

Ранее сообщалось, что киевские школы начнут первую неделю учебного года в очно-дистанционном формате, при этом учебные заведения должны быть готовы оперативно менять модель обучения в зависимости от ситуации.

Накануне стало известно, что воздушные тревоги, срывающие учебный процесс в школах, способны одновременно сокращать рабочее время родителей - прежде всего матерей школьников.

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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