Температура в Украине снизится до +9 градусов: синоптики назвали дату похолодания

Вы узнаете:
- Где в Украине на этой неделе будут идти дожди
- Как изменится температура к 4 сентября
Погода в Украине на этой неделе будет переменчивой из-за прохождения холодного атмосферного фронта с запада на восток. Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.
В некоторых областях Украины будут периодически идти дожди. Сегодня, 1 сентября, осадки ожидаются в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях.
"В среду ночью локальные дожди пройдут только в центральных, а также в восточных областях. Во всех остальных регионах сохранится погода без осадков. В четверг по территории Украины снова пройдет новый атмосферный фронт", - отметили синоптики.
Поэтому 3 сентября локальные кратковременные дожди с грозами пройдут в Прикарпатье, а также в Закарпатье, днем - в северных, Винницкой и Черкасской областях.
Как изменится температура воздуха
Температурные показатели будут контрастными по всей территории Украины. После прохождения холодного атмосферного фронта на территорию Украины будет распространяться более прохладная воздушная масса.
"Однако на юге, а также на юго-востоке страны, благодаря меньшему количеству облаков, солнце по-прежнему будет интенсивно прогревать приземный слой воздуха", - предупредили в Укргидрометцентре.
В ночные часы ожидается постепенное снижение температуры до +9+14 градусов. Днем 1 сентября будет +23+28 градусов, 2 сентября ожидается +21+26 градусов. На юге и юго-востоке прогнозируют +25+30 градусов.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что из-за опасных метеорологических явлений, а именно гроз, в западных, днем - также в Винницкой и Житомирской областях, 1 сентября объявлен I уровень опасности.
Ранее сообщалось, что ближе к выходным текущей недели погода станет более нестабильной под влиянием циклонов и атмосферных фронтов с северо-запада Европы.
Накануне стало известно, что средняя месячная температура воздуха в сентябре в Украине прогнозируется в пределах +11–+18 градусов, что близко к норме. В то же время месячное количество осадков ожидается в пределах 37–76 мм, а в Карпатах - 74–106 мм.
Другие новости:
- Китайский гороскоп на завтра, 2 сентября: Крысам - успех, Свиньям - романтика
- Мед долго останется жидким и ароматным: где хранить его, чтобы не кристаллизовался
- Котенок с необычными лапками чудом выжил: его история поразила мир
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в режиме реального времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населённому пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред