Температура в Украине снизится до +9 градусов: синоптики назвали дату похолодания

Метеорологическая осень в Украине ещё не наступила, но температура воздуха начинает постепенно снижаться.

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Прогноз погоды в Украине на 1–4 сентября / фото: УНИАН

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Где в Украине на этой неделе будут идти дожди

Как изменится температура к 4 сентября

Погода в Украине на этой неделе будет переменчивой из-за прохождения холодного атмосферного фронта с запада на восток. Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

В некоторых областях Украины будут периодически идти дожди. Сегодня, 1 сентября, осадки ожидаются в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях.

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Погода в Украине 1 сентября / фото: скриншот с meteoprog

"В среду ночью локальные дожди пройдут только в центральных, а также в восточных областях. Во всех остальных регионах сохранится погода без осадков. В четверг по территории Украины снова пройдет новый атмосферный фронт", - отметили синоптики.

Поэтому 3 сентября локальные кратковременные дожди с грозами пройдут в Прикарпатье, а также в Закарпатье, днем - в северных, Винницкой и Черкасской областях.

Погода в Украине 2 сентября / фото: скриншот с meteoprog

Как изменится температура воздуха

Температурные показатели будут контрастными по всей территории Украины. После прохождения холодного атмосферного фронта на территорию Украины будет распространяться более прохладная воздушная масса.

Погода в Украине 3 сентября / фото: скриншот с meteoprog

"Однако на юге, а также на юго-востоке страны, благодаря меньшему количеству облаков, солнце по-прежнему будет интенсивно прогревать приземный слой воздуха", - предупредили в Укргидрометцентре.

В ночные часы ожидается постепенное снижение температуры до +9+14 градусов. Днем 1 сентября будет +23+28 градусов, 2 сентября ожидается +21+26 градусов. На юге и юго-востоке прогнозируют +25+30 градусов.

Погода в Украине 4 сентября / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что из-за опасных метеорологических явлений, а именно гроз, в западных, днем - также в Винницкой и Житомирской областях, 1 сентября объявлен I уровень опасности.

Ранее сообщалось, что ближе к выходным текущей недели погода станет более нестабильной под влиянием циклонов и атмосферных фронтов с северо-запада Европы.

Накануне стало известно, что средняя месячная температура воздуха в сентябре в Украине прогнозируется в пределах +11–+18 градусов, что близко к норме. В то же время месячное количество осадков ожидается в пределах 37–76 мм, а в Карпатах - 74–106 мм.

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Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в режиме реального времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населённому пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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