Помидоры половинками на зиму покорят из первой банки: рецепт пикантной закрутки

В социальных сетях набирает популярность новый способ маринования помидоров, который уже успел покорить многих хозяек. Его главная особенность заключается в том, что плоды закатают не целыми, а половинками, добавляя специи непосредственно на срез. Благодаря этому мякоть остается упругой, а вкус приправ - насыщенным и выразительным.
Фудблогер Виктория Панасюк в своём TikTok объясняет: секрет в том, что срез каждой половинки сразу посыпается перцем и сухими травами. Это позволяет "запечатать" вкус внутри, а в сочетании с кольцами лука и чесноком помидоры приобретают ярко выраженный пикантный оттенок.
Как приготовить помидоры половинками на зиму
Ингредиенты
- 7–8 кг плотных мясистых томатов сорта "Сливка";
- 3–4 луковицы;
- 2–3 головки чеснока;
- большой пучок свежей зелени;
- 12 лавровых листьев;
- свежемолотый черный перец;
- смесь сухих трав, лучше всего - томат, базилик и чеснок.
Для маринада
- 5 л воды;
- 300 г сахара;
- 150 г соли;
- 250–300 мл уксуса.
Приготовление
Вымойте помидоры, удалите плодоножки и разрежьте каждый пополам вдоль. Срезы посыпьте специями. На дно стерилизованных банок положите зелень, несколько зубчиков чеснока, кольца лука и лавровый лист. Уложите половинки помидоров срезом вниз или к стенкам банки.
Для маринада смешайте воду с солью и сахаром, доведите до кипения, влейте уксус и проварите 2–3 минуты. Залейте банки горячим маринадом, накройте крышками и стерилизуйте в большой кастрюле в течение 10 минут. Затем закатайте, переверните вверх дном и оставьте под одеялом до полного остывания.
Смотрите видео с рецептом маринованных помидоров:
@viktoria.panasiuk ?ОЧЕНЬ ВКУСНЫЕ ПОМИДОРЫ, которые зимой расходятся первыми (порция на 12 л. баночек) ?Ингредиенты: твердые помидоры сорта "сливка" пучок петрушки или укропа (что больше нравится) чеснок лук лавровый лист черный молотый перец приправа "томат, базилик и чеснок" (по желанию, но не обязательно) ?Для маринада: 4 л воды, 400 г сахара, 4 ст. л. соли, 400 г уксуса ???Приготовление: 1️⃣Помидоры разрезаем пополам и каждый посыпаем черным перцем. 2️⃣На дно стерилизованных баночек кладём петрушку или укроп, чеснок, пару колец лука, лавровый лист и плотно укладываем помидоры. 3️⃣ Для маринада смешиваем все ингредиенты, доводим до кипения, провариваем пару минут, горячим маринадом заливаем помидоры, закрываем крышками и стерилизуем - 10 мин. 4️⃣ Закрываем баночки, переворачиваем вверх дном и укутываем до полного остывания. Приятного аппетита ? #tomato#помидоры#консервирование#food♬ Autumn is coming - Oleksii Kalyna
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О персоне: Виктория Панасюк
Виктория Панасюк (@viktoria.panasiuk) - популярная украинская фудблогерша, которая делится проверенными домашними рецептами, консервацией и выпечкой. Её контент отличается уютной атмосферой, эстетичной подачей и акцентом на простых, гарантированно удачных блюдах. На странице более 110,8 тысячи подписчиков и 2,8 миллиона лайков, что свидетельствует о высоком интересе аудитории к её практичным и вдохновляющим кулинарным видео.
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