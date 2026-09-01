РФ рассчитывает свои удары так, чтобы максимально разрушать жизнь: Зеленский раскрыл детали атаки

Под ударом РФ оказались сразу несколько регионов Украины, есть погибшие и десятки раненых.

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В результате российского террора погибли 12 человек / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, скриншот

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РФ атаковала Киев и область: 12 человек погибли, десятки пострадали

В Киеве погибли восемь человек, среди пострадавших - трое детей

В Борисполе в результате атаки погибли четыре человека, 13 пострадали

Российские войска ночью и утром 1 сентября нанесли массированный удар по Украине, применив значительное количество реактивных беспилотников и баллистических ракет.

В результате массированной российской атаки на Украину погибли по меньшей мере 12 человек, среди них гражданин Индии. Еще десятки людей получили ранения. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

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По его словам, в Киеве и области к ликвидации последствий привлекли почти 350 спасателей. Имеются разрушения жилой и гражданской инфраструктуры.

"В Борисполе повреждено обычное пятиэтажное здание. Пятьдесят человек эвакуированы. Необходимые службы находятся на месте. Также были нанесены удары по предприятиям. Всего в городе четверо погибших и 13 пострадавших. Мои соболезнования", - говорится в сообщении.

В Одессе и области с вечера продолжались удары КАБами и дронами. Из-за атаки тысячи семей остались без электроснабжения. Также был поврежден пункт пропуска на границе с Румынией и экспортная инфраструктура.

"В Киеве в результате удара по железнодорожному депо погибли семь человек. Также под обстрелами оказались Херсонская, Донецкая, Запорожская, Харьковская, Черниговская, Житомирская, Сумская и Днепровская области. Всего 12 человек погибли, среди них гражданин Индии, еще десятки ранены в результате атаки. Мои соболезнования каждому, кто потерял родных и близких", - сообщил президент.

Зеленский подчеркнул важность укрепления украинской ПВО и увеличения поставок средств противоракетной обороны.

"Россия всегда рассчитывает свои удары именно так, чтобы максимально разрушить жизнь людей, и удается это ей только тогда, когда средств ПВО недостаточно. Я благодарен всем, кто помогает Украине получать противоракетную оборону в рамках PURL и двусторонних поставок, и очень важно, чтобы осенью эти поставки увеличивались. Число жертв российского террора напрямую зависит от каждого нового пакета помощи. Я благодарю каждого, кто помогает Украине стать более устойчивой", - заявил он.

Почему РФ начала растягивать обстрелы

Главред писал, что, по словам генерал-лейтенанта, основателя фонда "Закроем небо Украины" Игоря Романенко, Россия меняет ритм воздушных атак на Украину.

К ночным ударам баллистическими ракетами враг добавляет волны реактивных дронов на рассвете, а днем продолжает применять беспилотники. Также российские войска комбинируют различные типы ракет. В Кремле рассчитывают, что постоянные удары по крупным городам и разрушения будут усиливать внутреннее давление на украинское военно-политическое руководство.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Атака РФ на Украину 1 сентября - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 1 сентября российская оккупационная армия атаковала Киев и область ракетами и ударными дронами. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие. По последним данным ГСЧС, в Киеве восемь человек погибли и ещё пятеро пострадали, в том числе трое детей.

В Дарницком районе в результате попадания возникли пожары в двух местах: погибли семь человек, ещё один человек в тяжёлом состоянии находится в больнице. В другом месте из-за взрывной волны пострадали два человека, среди них - ребёнок. В Голосеевском районе в результате попадания в нежилое здание погиб один человек. В Соломенском районе БПЛА частично разрушил жилой дом, спасатели спасли мужчину и извлекли женщину из-под завалов.

В Киевской области число погибших в результате вражеского удара по Борисполю возросло до 4. Еще 13 человек получили ранения. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, российские ударные беспилотники типа "Шахед" в ночь на 1 августа атаковали международный пункт пропуска для паромного сообщения"Орловка" на украинско-румынской границе в Одесской области - в результате атаки паромная переправа приостановила работу.

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О персоне: Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

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