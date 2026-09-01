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Проблема не в порошке: почему после стирки вещи остаются грязными

Анна Косик
1 сентября 2026, 10:30
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Блогер объяснил, как стиральная машина может ухудшать качество стирки.
Проблема не в порошке: почему после стирки вещи остаются грязными
Качество стирки может ухудшаться вовсе не из-за порошка или геля / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube (иллюстративные)

Вы узнаете:

  • Почему стиральная машина может плохо отстирывать вещи
  • Как проверить продолжительность программы стирки

Качественный порошок не всегда гарантирует чистые вещи после стирки. Если, несмотря на использование стиральной машины, на одежде регулярно остаются пятна, причина может быть не в стиральном средстве, а в особенностях работы самой техники.

Главред узнал, что украинский блогер и клинтокер Марк Любчик в TikTok обратил внимание на программы стиральных машин, которые могут автоматически изменять продолжительность цикла. Из-за этого фактическое время стирки иногда оказывается значительно короче того, которое пользователь видит на дисплее.

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Почему стиральная машина плохо отжимает белье
Почему стиральная машина плохо отжимает белье / Инфографика: Главред

Почему стиральная машина плохо стирает вещи

Одной из причин плохой стирки может быть автоматическое сокращение программы. Некоторые стиральные машины после выбора режима показывают максимальную продолжительность цикла, но впоследствии самостоятельно изменяют её в зависимости от загрузки.

По словам эксперта, в одних моделях пользователь может самостоятельно сокращать или увеличивать продолжительность программы. В других такая возможность отсутствует, и стиральная машина самостоятельно определяет время работы.

"И в зависимости от того, сколько там одежды, она будет стирать", - пояснил блогер.

Смотрите видео о том, почему может ухудшаться качество стирки:

@marclyubchyk

Стиральная машина может плохо стирать, и вот почему??

♬ Bossa Nova jazz that seems to fit in a cafe(1433079) - TAKANORI ONDA

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О персоне: Марк Любчик

Марк Любчик - украинский TikTok-блогер, клинкер, который в своих соцсетях делится советами по уходу за домом и организации пространства. На его страницу в TikTok подписаны более 30 тысяч пользователей.

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