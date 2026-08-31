Людей призывают не выбрасывать использованные чайные пакетики: в чём причина

Вы узнаете:
- Почему пауки массово появляются в домах в Великобритании
- Какие чайные пакетики действуют как репеллент
- Где их размещать для максимального эффекта
Сезон спаривания пауков в Великобритании, как и в Украине, начался и продлится до середины октября - именно поэтому жители всё чаще сталкиваются с этими насекомыми в своих домах. Для борьбы с этим рекомендуют использовать то, что обычно сразу отправляется в мусорное ведро: использованные чайные пакетики, сообщает Express.
Причина всплеска встреч чисто биологическая. Самцы покидают свои паутины и отправляются на поиски самок, поэтому они более активны и заметны, чем самки. После спаривания большинство самцов гибнет, а самки охраняют коконы с яйцами, пока не наступит холод.
Дополнительный фактор - погода. Периоды дождей и ветра разрушают привычные места обитания пауков, и они вместе с мелкими насекомыми укрываются в более тёплые и сухие части домов. Зимой численность пауков резко падает, так как они впадают в спячку.
Почему черный чай не поможет
Наиболее распространённые сейчас в британских домах виды - домашние пауки, пауки-балдахинники и пауки-гонщики. Все они безвредны для человека и не представляют никакой угрозы, хотя психологический дискомфорт от их появления это не отменяет.
Ключ к методу - не сам чай, а эфирные масла в его составе. Пауки не переносят резких ароматов: мяты, цитрусовых, эвкалипта, чайного дерева и лаванды. Поэтому пакетик из-под мятного чая имеет смысл оставить, а вот стандартные черный или зеленый чай не содержат достаточно ароматических масел, чтобы отпугивать насекомых.
Где раскладывать пакетики
Использованные пакетики рекомендуется сначала охладить, а уже потом раскладывать возле возможных путей проникновения - на подоконниках, в углах комнат, под плинтусами, за габаритной мебелью или под кухонной раковиной. Обновлять их следует каждые несколько дней, так как вместе с запахом исчезает и эффект.
Альтернативный вариант - заварить концентрированный мятный чай, дать ему остыть и распылить по помещению, повторяя обработку регулярно. Тот же принцип работает с эфирными маслами, разбавленными в воде: ими обрабатывают двери и окна.
Среди других доступных средств упоминают кедровые блоки, палочки корицы и измельчённый чеснок - их размещают непосредственно в проблемных зонах.
Вас может заинтересовать:
- Зачем замораживать свечу перед использованием: работает ли этот метод
- Секрет советского ГОСТа: какова идеальная пропорция уксуса на 1 литр маринада
- Зачем бананы моют водой с уксусом: неожиданный секрет длительного хранения
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред