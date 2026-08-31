Зеленский провел важные переговоры с представителями Трампа: о чем шла речь

По словам главы государства, он проинформировал собеседников о ситуации на поле боя.

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Владимир Зеленский провел переговоры с представителями Дональда Трампа / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, whitehouse.gov

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Президент провел переговоры со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером

Зеленский проинформировал о ситуации на поле боя, а также о воздушных ударах

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 31 августа, провел телефонный разговор с представителями президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

"Хороший телефонный разговор с представителями президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Обсуждение было подробным и конструктивным. Важно, что диалог между переговорными командами США и Украины продолжается постоянно, и сейчас мы обсуждаем определение даты визита в Украину. Эта поездка была бы очень полезной для наработки решений для мира", – написал Зеленский в Telegram.

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По словам главы государства, он проинформировал собеседников о ситуации на поле боя, где успехи России незначительны и достигаются ценой огромных потерь, а также о воздушных ударах.

Президент отметил, что Уиткофф и Кушнер знают много подробностей.

"Команды будут на связи, чтобы проработать повестку дня и определить наиболее удобный график дальнейшего общения", – подчеркнул президент. Зеленский также выразил благодарность Трампу, его представителям и всем в США, кто работает ради достижения мира.

/ t.me/V_Zelenskiy_official

/ Инфографика: Главред

Дипломат объяснил, почему завершение войны маловероятно

Дипломат Владимир Огрызко считает, что рассчитывать на скорое прекращение войны или даже достижение временного перемирия с Россией в нынешних условиях не приходится. По его оценке, российское руководство не заинтересовано в остановке боевых действий, поскольку такое решение может создать серьезные риски для политического положения Владимира Путина.

Огрызко отмечает, что даже соглашение о прекращении огня стало бы для Кремля источником новых проблем. После остановки войны российскому обществу пришлось бы искать ответы на вопросы о причинах конфликта, его последствиях и дальнейших перспективах страны.

По словам дипломата, именно поэтому Москва может отвергать попытки добиться хотя бы временного перемирия. Полноценное мирное соглашение он и вовсе считает малореалистичным при нынешних обстоятельствах, поскольку завершение войны способно поставить под сомнение дальнейшее существование нынешней российской политической системы.

Ранее Зеленский сообщил о подготовке к новому раунду переговоров с представителями президента США и отметил, что более подробная информация о предстоящих контактах станет известна в понедельник.

Напомним, ране эксперт выдал прогноз о завершении войны. В ближайшее время россияне не планируют предпринимать реальные шаги для окончания войны, считает Виктор Андрусив.

Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

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О персоне: Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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