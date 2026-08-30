Зеленский анонсировал переговоры с США: Кремль ответил на идею встречи лидеров

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- Украина готовит новые переговоры с представителями президента США
- В Кремле ответили на предложение о встрече лидеров США, Украины и РФ
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке к новому раунду переговоров с представителями президента США и отметил, что более подробная информация о предстоящих контактах станет известна в понедельник.
"Состоялись важные встречи. Вместе с командой мы готовимся к новым переговорам с представителями президента США. Завтра будет больше подробностей", – сказал Зеленский в вечернем обращении.
По словам президента, Украина работает над тем, чтобы война не оставалась единственным вариантом дальнейшего развития событий.
Зеленский подчеркнул, что США разделяют многие украинские взгляды на ситуацию, в частности относительно положения на фронте и российских ударов.
"Важно, что Америка разделяет многие наши взгляды на ситуацию – на ситуацию на фронте, на ситуацию с ударами", – сказал президент.
Смотрите видео - заявление Владимира Зеленского:
Переговоры о завершении войны: что говорят в Кремле
Встреча лидеров США и Украины с диктатором РФ Владимиром Путиным возможна только для фиксации итоговых договоренностей, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, саммит с участием Зеленского, Трампа и Путина якобы не имеет смысла без предварительной подготовки итогового документа.
Рупор Кремля также повторил старую мантру о том, что встреча должна ставить точку в уже разработанных договоренностях, а не служить площадкой для первоначальных переговоров.
По утверждению Пескова, этот вопрос не удастся решить в формате "примитивного соглашения", поскольку речь идет о комплексе и противоречиях.
Эксперт оценил перспективы завершения войны
Дипломат Владимир Огрызко считает, что в нынешних условиях рассчитывать даже на компромиссное соглашение с Россией не стоит. По его мнению, Владимир Путин воспринимает прекращение войны как угрозу своему политическому будущему и потому не готов идти на перемирие.
"Мир, даже плохой, с Россией заключен не будет. Потому что заключение любого мира – это конец Путина и его режима. Он это прекрасно понимает, а потому отвергает любые попытки заключить хотя бы соглашение о перемирии (о мирном соглашении вообще не может быть и речи, это нереалистично). Ведь тогда Путину придется отвечать на тысячи неудобных вопросов: что происходит в России, с чего россияне начинали и к чему пришли, как жить дальше, кто виноват и что делать", - сказал он.
Ранее появился тревожный прогноз о завершении войны с "капитуляцией". Если Дональд Трамп подталкивает Украину к капитуляции, скорее всего, есть этот "договорняк", считает Роман Свитан.
Напомним, ране эксперт выдал прогноз о завершении войны. В ближайшее время россияне не планируют предпринимать реальные шаги для окончания войны, считает Виктор Андрусив.
Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.
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Об источнике: Офис Президента Украины
Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.
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