Россия смягчила условия завершения войны: появился важный нюанс в позиции Кремля

Юрий Берендий
27 января 2026, 19:36
Россияне на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к урегулированию войны, но вопросы территорий и ЗАЭС остаются нерешенными.
Россия смягчила условия завершения войны: появился важный нюанс в позиции Кремля
Россия смягчила условия завершения войны - СМИ сообщили новые детали переговоров / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru

О чем идет речь в материале:

  • Россия за закрытыми дверями переговорного процесса ведет себя конструктивно
  • Российские чиновники официально заявляют максималистские требования для мира
  • В США отметили успех последних переговоров в ОАЭ

Представители российской делегации на мирных переговорах демонстрируют гораздо более прагматичный подход к урегулированию войны против Украины, чем это видно из официальной риторики Кремля. Об этом пишет The Kyiv Independent со ссылкой на американских чиновников.

В материале отмечается, что Москва системно использует публичные заявления до и после каждого раунда переговоров, чтобы повторять, а иногда и усиливать, свои максимальные требования к Киеву, в частности в отношении территориальных и политических уступок.

"Обычно они озвучивают свои максималистские требования, а затем позволяют своим частным переговорным командам работать гибко. Это происходит уже давно", — сказал американский чиновник на условиях анонимности.

Украинский чиновник, знакомый с ходом переговоров за закрытыми дверями, отметил, что американская переговорная команда оценивает эти контакты "очень специфично", и даже элементарная вежливость в диалоге воспринимается как важный сигнал.

"Если все ведут себя вежливо, это рассматривается как положительный знак", — отметил он.

Как отмечается в материале, такая тактика России вновь проявилась после визита американских представителей Виткоффа и Кушнера в Москву 22 января. После встреч помощник президента РФ Юрий Ушаков публично заявил, что урегулирование войны якобы невозможно без согласия Украины на максималистские территориальные требования Москвы. Другие российские чиновники озвучивали похожие месседжи, иногда еще более жестким языком.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, которого недавно отстранили от переговорного процесса, неоднократно призывал к отстранению Владимира Зеленского от должности президента и вновь продвигал риторику о "денацификации" и "демилитаризации" Украины. Американский чиновник объяснил, что подобные заявления являются частью стратегии информационного давления и закрепления позиций в публичном пространстве, а не реальным отражением хода переговоров.

"Я склонен игнорировать большинство публичных заявлений лидеров. Президент Путин однозначно заявил, что хочет видеть дипломатическое урегулирование этого соглашения. Мы хотим верить ему на слово", — сказал журналистам высокопоставленный американский чиновник.

Американский чиновник на условиях анонимности сообщил журналистам, что во время двухдневных трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США в Абу-Даби 23–24 января наблюдалось улучшение в коммуникации и обсуждаемых темах. По его словам, центральной темой переговоров стала деэскалация, в частности шаги, необходимые для того, чтобы война не возобновилась после ее завершения.

Другой американский чиновник отметил, что встреча имела особое значение, поскольку российская и украинская делегации долгое время не имели прямых контактов.

"Было замечательно видеть, как обе стороны взаимодействуют друг с другом", — сказал чиновник.

Мирный план США из 20 пунктов
Проект мирного соглашения / Инфографика: Главред

В материале отмечается, что в ходе переговоров достичь взаимопонимания по вопросу территорий не удалось. Россия продолжает требовать вывода украинских сил из Донбасса и связывает с этим любые договоренности. Ожидается, что этот вопрос вновь будет поднят на следующих раундах переговоров.

Оба американских чиновника на условиях анонимности подтвердили, что обсуждалось прекращение огня как возможный шаг для проведения референдума по территориальным вопросам, в то же время Зеленский подчеркивал, что любые решения по территориям должны приниматься самими украинцами через выборы или референдум.

Еще одной важной темой, вызвавшей споры, стал контроль над Запорожской атомной электростанцией. "Мы еще не договорились об окончательной схеме надзора и управления этой станцией", — сказал один из американских чиновников.

Американский чиновник сообщил, что атомная станция должна работать в формате совместного управления на паритетных началах, при этом определенные функции будет выполнять Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

В то же время чиновник Офиса президента отметил, что Россия отказалась от требования заключить соглашение с США на условиях 50 на 50 и перешла к обсуждению непосредственного паритетного формата с Украиной в отношении Запорожской АЭС. По его словам, именно это и может быть тем сдвигом, на который ранее намекали представители США.

В то же время один из американских чиновников подчеркнул, что Вашингтон рассчитывает довести переговорный процесс до финального результата, хотя Москва пока не проявила готовности согласиться на предложенные варианты.

Стоит ли ожидать практического результата переговоров - мнение эксперта

Как писал Главред, многосторонние консультации между Россией, Украиной и США по урегулированию войны фактически являются лишь имитацией переговорного процесса и вряд ли приведут к реальным результатам. Об этом заявил исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

Эксперт отмечает, что главной проблемой является несоответствующий состав делегаций и формат встреч. По его оценке, подписание документа об окончательном урегулировании возможно только в 2026 году, если одновременно произойдут уступки со стороны Украины, ресурсное истощение России и давление потенциальной администрации Трампа.

"Нынешние переговоры имитационные, по сути, это консультации (...) Это какие-то случайные люди, а не те, кто должен вести серьезные переговоры. Как мы знаем, от американцев в переговорах участвуют девелопер и зять президента, которые не являются представителями американского государства, от россиян - спецпредставитель Путина, специализирующийся на инвестициях, а наша делегация, кажется, даже не имеет директив на ведение этих переговоров, а просто выполняет функцию передатчика информации", - сказал Горбач.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев спровоцировал скандал из-за статьи Financial Times, в которой говорилось о возможном выводе ВСУ из Донбасса в рамках мирного соглашения.

По данным издания, гарантии безопасности от США будут зависеть от согласия Украины на такое соглашение, которое предусматривает вывод украинских войск из неоккупированных частей Донбасса.

Кроме трехсторонних консультаций, украинская и российская делегации 24 января провели двусторонние переговоры. Следующий раунд встреч США, Украины и России запланирован на 1 февраля в Абу-Даби.

Об источнике: The Kyiv Independent

The Kyiv Independent — англоязычное украинское онлайн-СМИ, основанное в ноябре 2021 года, за три месяца до российского вторжения в Украину в 2022 году, бывшими сотрудниками Kyiv Post и медиа-консалтинговой компании Jnomics Media, сообщает Википедия.

война в Украине мирное урегулирование новости Украины мирные переговоры Мирный план Трампа
