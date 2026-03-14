Рассада или семена - какие культуры лучше сеять прямо в почву

Марина Иваненко
14 марта 2026, 05:14
Покупка рассады не всегда гарантирует быстрый урожай. Какие овощи лучше сеять семенами, чтобы избежать болезней, слабых растений и кривых плодов.
Рассаду каких культур не стоит покупать?
Рассаду каких культур не стоит покупать? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Рассаду каких культур не стоит покупать
  • Какие овощи можно высаживать из рассады

Многие огородники покупают готовую рассаду на рынке, чтобы быстрее получить урожай. Однако для некоторых овощей это работает наоборот. Существуют культуры, которые физически не переносят пересадку из-за особенностей своих корней. В результате вместо экономии времени вы получаете больные растения или кривые плоды. Главред расскажет о конкретном списке овощей, которые не стоит покупать рассадой, и почему обычные семена в почве дадут лучший результат, чем дорогая рассада с рынка.

Корнеплоды: почему рассада испортит урожай

Как рассказывают на канале "Секреты урожая", одна из главных ошибок — покупка рассады корнеплодов: моркови, петрушки, редиса, пастернака, поскольку эти растения имеют так называемый стержневой корень. Это длинный центральный корень, который со временем становится плодом.

Если покупать такую рассаду, кончик этого корня будет поврежден. В результате морковь вырастет "искривленной", разветвленной или очень мелкой. То же самое касается редиса и пастернака. Эти культуры лучше сеять семенами прямо в грядку.

Тыквенные: пересадка, которая тормозит рост

Следующая категория — тыквенные культуры. Огурцы, кабачки, дыни и арбузы имеют чувствительную корневую систему и очень плохо переносят любое вмешательство. Поэтому не стоит покупать рассаду этих культур, особенно если видите, что корень открыт. Автор видео подчеркивает:

Шанс, что такое растение приживется, — минимальный. А если оно и выживет, то будет "сидеть" на месте 2–3 недели, пока восстановится. За это время огурец, который вы посеяли просто семенами в землю, перегонит эту рассаду, будет здоровее и начнет плодоносить раньше.

Если уж покупать рассаду таких культур, то только в отдельных стаканчиках, где корень не будет травмироваться при высадке.

Видео о том, какую рассаду лучше не покупать, можно посмотреть здесь:

Бобовые и кукуруза: деньги на ветер

Еще одна, возможно, самая странная рассада — горох, фасоль и кукуруза. Эти культуры растут очень быстро. Кукуруза имеет мощный корень, которому будет тесно в любом горшке. После пересадки она будет расти слабой, а початки будут маленькими и недоразвитыми.

Горох и фасоль неприхотливы к посеву, поэтому тратить деньги на их рассаду нет смысла. Они достаточно быстро всходят и быстро растут без лишних манипуляций.

Как правильно выбрать рассаду томатов и перца

Если же вы покупаете рассаду культур, которые можно пересаживать — томатов, перца, баклажанов, капусты, — стоит обратить внимание на несколько моментов:

  • Как выглядит растение. Оно не должно быть переросшим или бледным. Покупайте крепкое растение с толстым стеблем и насыщенно-зелеными листьями.
  • Обратная сторона листа. Там не должно быть вредителей — тли или клеща, поскольку вы можете заразить растения на огороде.
  • Корни. Они должны быть светлыми и здоровыми. Если покупаете рассаду с открытой корневой системой, она должна быть увлажненной.

Об источнике: YouTube-канал "Секреты урожая"

YouTube-канал "Секреты урожая" — это популярный украинский ресурс, посвященный практическому садоводству и огородничеству. Автор канала делится собственным опытом выращивания овощей, фруктов и цветов, делая акцент на доступных методах подкормки и защиты растений. Зрители ценят контент за подробное объяснение сложных биологических процессов, таких как использование триходермы или азотфиксирующих бактерий в домашних условиях. Особое внимание уделяется органическому земледелию и способам повышения урожайности без использования агрессивной химии. Кроме практических советов, на канале можно найти результаты реальных экспериментов, помогающих огородникам избегать типичных ошибок. Благодаря искренней подаче и актуальным советам канал стал надежным помощником как для начинающих, так и для опытных хозяев.

